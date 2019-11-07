图片版权 Getty Images Image caption 乔治·肯特、玛丽·约万诺维奇和比尔·泰勒都将会在弹劾案调查中作证。

美国民主党国会议员宣布，下星期将就弹劾特朗普案进行首场公开听证会。这场弹劾听证会可能最终寻求迫使特朗普下台。

届时，三名美国国务院官员将会首先作证。截至目前，众议院三个重要委员会中的议员已经闭门听取过证人的证词。

弹劾调查的重心聚焦在指控特朗普向乌克兰施压，令其对特朗普的政治对手拜登（Joe Biden）展开调查。

特朗普否认自己有任何不当行为。

监督这场调查的众议院情报委员会主席亚当·希夫（Adam Schiff）在美国时间周三（11月6日）向媒体表示，一场针对总统的弹劾案正在逐渐构建起来。

他说：“我们正越来越了解去年一整年里发生了什么——以及总统在多大程度上动用政府的所有部门非法地令乌克兰去挖掘一个政治对手的黑材料。”

特朗普一直指控美国前副总统拜登腐败，后者的儿子亨特·拜登曾为一家乌克兰天然气公司工作。拜登说，这些指控并没有实质证据。

现在，国会山的听证会将会被现场直播，民主、共和两党的议员都将对证人提问。

其中一个最先出现的将是美国驻乌克兰代理大使比尔·泰勒（Bill Taylor），他在上月的保密听证中提供了一些最为爆炸性的证词。

周三，距离他的公开听证还有一周时间，众议院民主党议员公布了他的证词记录。

记录显示，泰勒向议员们表示，他“清楚地知道”总统扣起了近4亿美元（3.1亿英镑）的美军援助，因为他想要让乌克兰调查拜登。

拜登目前是一年后美国总统选举民主党的热门候选人。

你的器材不支持播放多媒体材料 特朗普会被弹劾吗？

下周三公开作证的还有美国国务院官员乔治·肯特（George Kent）。

据报，肯特向议员表示，由于白宫安插任命不同的人来主导对乌克兰政策，国务院官员被边缘化了。

他作证指，他在表达了对特朗普私人律师鲁迪·朱利安尼（Rudy Giuliani）的担忧之后，曾被一个上司警告要“保持低调”。朱利安尼当时正在游说乌克兰调查拜登家族。朱利安尼否认自己有不当行为。

美国前驻乌克兰大使玛丽·约万诺维奇（Marie Yovanovitch）在白宫失宠后，于去年五月被召回。他亦将在下周五作证。

她在上月的听证会上表示，她对特朗普指乌克兰总统“将会查看一些东西”的说法感到不安。

图片版权 EPA Image caption 亚当·希夫表示：“我们正越来越了解去年一整年里发生了什么。”

对乌克兰的军事援助在9月发出。此前，一名揭密者透露，特朗普在7月25日的一通电话中要求乌克兰总统调查拜登一家。

该揭密者的指控使得民主党众议院启动弹劾调查程序。

弹劾程序略解

美国国会可以通过两个阶段的政治程序将总统拉下台，而弹劾是第一部分。

如果在听证会后，众议院投票通过弹劾案，参议院就将不得不开启审讯。

参议院的投票需要三分之二的大多数赞成对总统的指控才将其拉下马——在这宗案件中，这种可能性不大，因为特朗普所在的共和党控制着大部分议席。

历史上，只有两名美国总统曾经受到弹劾——分别是比尔·克林顿（Bill Clinton）和安德鲁·约翰逊（Andrew Johnson），不过二人均没有被裁定有罪。

另一位总统里查德·尼克松（Richard Nixon，尼克逊）则在被弹劾之前辞职。