中美警方合作里程碑 联手破获芬太尼毒品大案

图片版权 AFP/Getty Image caption 这是中美首次联手破获此类案件

中美两国警方合作，破获一国际毒品贩卖网络。中国媒体称，这是中美联合成功破获的首起芬太尼走私案件。

2019年11月7日，河北邢台市中级人民法院对此案有关7人贩卖毒品案依法公开宣判。

跨国缉毒行动后面，上演的是一场情节起伏曲折的特别行动。

“中国制造”

近年来，美国毒品问题不仅严重，而且来源复杂化：新型毒品不断涌现，其中阿片类药物被滥用是一个突出的问题。合成药物制造成本低廉，它们在互联网上销售。

一种强功效的止痛药芬太尼的合成药物，因为其价格低廉而功效更强（能比海洛因强50倍），正越来越多地被美国公民当作毒品滥用。

中国过去曾利用税收减免优惠来鼓励芬太尼生产，特朗普总统一直指责中国是这个问题的根源。

2019年8月，特朗普总统表示，芬太尼每年杀死10万美国人。他公开指责中国没有采取足够努力来阻止芬太尼运往美国。

不过美国官方部门的统计显示，实际数字可能要比特朗普所说的“10万”要更少一些。根据美国疾病控制和防御中心2017年数字（这是已经公开的最新全面数据），当年除美沙酮外的合成阿片类药物与28000例死亡有关。

特朗普曾在和中国领导人习近平举行的中美首脑峰会上专门提及这个问题。中美领导人均表示两国应在这个问题上加强合作。

钓鱼行动

图片版权 Getty Images Image caption 美国指责很多合成毒品是通过中国寄到美国的。

2017年8月，美国新奥尔良的国土安全部官员在调查一起芬太尼毒品案件时，约谈了一名愿意与当局合作的被告，开启了这场横跨中美两国的缉毒行动。

这名被告提供了中国一名电商的姓名和联系信息，该经销商的名字是“戴安娜”。

据美国驻中国大使馆的一名移民和海关官员奥斯汀·摩尔透露，一个月后，消息传递到中国，中美警方开始联手行动。

在中国，芬太尼药物也是受到国家严格管制的。但因为有需求和高额利润，地下非法制造仍屡禁不绝。

跨国抓捕

新奥尔良的警探随后组织了一次假的芬太尼购买行动，在2017年11月向“戴安娜”电汇支付了一笔钱。

正是这笔钱的收款让中国警方锁定了河北邢台的一家公司。

河北警方顺藤摸瓜。该涉案公司及位于中国不同地区的生产商、中介贩卖、发货人等不同的团伙成员逐步浮出水面。

他们雇用外语较好的几名年轻人，通过翻墙软件，在国际上兜售芬太尼等违禁药品。警方也确定其发往境外的毒品经鉴定分别含有列管的芬太尼和阿普唑仑。

2017年11月，河北警方集中展开抓捕行动，犯罪嫌疑人王某等11名涉案人员分别落网。12月初，在中国公安部统一协调指挥下，河北警方在江苏、上海、浙江等地组织第2次抓捕，又逮捕8名涉案人员。

在中国警方实施逮捕行动的同时，美国警方也在纽约和俄勒冈州收网逮捕了一批嫌疑犯，并对其中一些人提出起诉。

2019年11月7日，河北邢台市中级人民法院对此案有关7人贩卖毒品案依法公开宣判。

供求关系

图片版权 Reuters Image caption 芬太尼被称为实验室毒品，只需一个实验室即可制作。中国警方表示，这种非法毒品实验室白天可能正常，但夜间却从事非法毒品生产，不易查获。

邢台法院一审判决该案主犯因犯下贩卖、制造毒品罪判处死刑，缓期二年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。法庭还依法对于其它案犯分别予以不同的有期徒刑、罚款等处罚。

与此同时，中美官员们在邢台公布了这次成功的两国联合行动的结果。

摩尔表示，正如这次联合调查的成功所表明的那样，中美调查人员有能力跨越国际边界进行合作。

中国国家禁毒委员会高级官员于海斌则强调，打击需求以及供应至关重要。他表示，如果不能有效地减少非法需求，就很难从根本上解决芬太尼问题。

在近两年布满阴霾和争斗的中美关系图谱中，这次反毒行动及随后的司法审判，似乎像一束阳光破云而出。

这能否有助于创造缓解中美紧张经贸关系的氛围，还需进一步观察。