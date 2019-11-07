中美贸易谈判现曙光，但“迷你协议”悬念重重

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美国与中国分别宣布，双方同意分阶段取消加征关税。

7日（周四），撤销加征关税的消息一出，市场反应积极，美股各指数冲至历史高点。美国总统特朗普显然留意到了市场表现，发表推文说：“股票市场今天涨得很多……享受吧！”

跳过 Twitter 帖子 用户名 @realDonaldTrump Stock Market up big today. A New Record. Enjoy! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 2019年11月7日

两国经过长达16个月跌宕起伏的贸易谈判后，显现达成第一阶段协议的曙光，但美国总统特朗普与中国国家主席习近平将在何时何地签署何种方案，目前依然充满悬念。

在何时何地签协议？

原定11月中旬在智利举行的亚太经合峰会（APEC）因当地示威活动而突然取消，习特会被迫寻觅新地点。

路透社引述美国政府高级官员称， 习特会可能推迟至12月，因为双方仍在商讨条款及地点。被问到协议签订地点时，中国商务部7日表示“目前没有具体信息可以透露”。

目前流传的可能地点散落在世界地图上的各个角落，从瑞士、瑞典、希腊、中国澳门，到美国的阿拉斯加和爱荷华都榜上有名。

国家领袖的会面事前经过精细安排，选择地点的方式自然不是在地图上的乱点兵。

为求平等中立，两国元首的峰会常在第三国举行，例如两度的特金会，就分别在新加坡和越南上演。国际会议也经常是各国元首顺道会晤的契机。智利的APEC峰会原本就是类似的场合，习近平与特朗普原本都计划出席。

在智利峰会破局之后，外界转而放眼希腊与英国伦敦，因为习近平本周日即将访问希腊，而特朗普12月初将在伦敦参加北约峰会。

离两国距离相当的地点也会被列入考虑，美国商务部部长罗斯（Wilbur Ross）透露，阿拉斯加和夏威夷都在考虑名单中。

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而特朗普最中意的签署地点无疑是爱荷华州，该州是农业州，饱受贸易战打击，同时又是美国大选的初选首站，政治战略意义重大。同时，习近平跟爱荷华州有深厚的前缘，他曾在1985年、2012年两次访问该州，与前爱荷华州州长、现任美国驻华大使布兰斯塔德（Terry Branstad）结下交情。

然而，路透社引述美国官员称，目前爱荷华已出局，但欧洲的多个地点，包括瑞典、瑞士、英国伦敦，目前都是可能的签署地。不过中国与瑞典近年经历多场外交风波，英国在北约峰会后又即将举行大选，诸多国际、国内政治因素预料将为习特会地点选择再添变数。

达成协议的先决条件？

中国商务部发言人高峰7日（周四）表示，宣布，两国同意分阶段移除贸易战以来加征的关税，但并未说明执行时间表。“至于第一阶段取消多少，可以根据第一阶段协议的内容来商定，”他表示。

中国官媒《环球时报》主编胡锡进在推特上说，中方认为两国同步、等比率取消已加征关税是达成第一阶段协议的先决条件。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @HuXijin_GT Attitude of the Chinese side is clear that the two sides must simultaneously, proportionally remove the existing additional tariffs in order to reach phase 1deal. This is also a realistic way to de-escalate the trade war. Hope it's also attitude of the US side. — Hu Xijin 胡锡进 (@HuXijin_GT) 2019年11月7日

取消关税是中方一直坚持的主张，美方则希望保留一定对华关税，来督促中方执行承诺。

协议里写了什么？

图片版权 Getty Images Image caption 贸易谈判中方牵头人、副总理刘鹤

此前中美曾经达成贸易休战，分别是在去年12月布宜诺斯艾利斯与今年6月大阪的两度习特会之后，但是两次短暂休战不久就烽烟再起。贸易战的“迷你协议”是否能达成长期的停战？将包含哪些内容？

第一阶段协议的其中一部分，将是中国的购物清单，农产品采购预计将是重头戏。特朗普此前表示，中国将购买价值400至500亿美元的美国农产品，包括波音飞机在内的非农产品也将被纳入协议。

美国官员还表示，中方将承诺向美国企业开放金融服务市场，协议将包含关于知识产权、技术转让、人民币汇率的新措施，但两国目前未有公布更多细节。

执行机制是双方僵持已久的一点，可能与关税的逐步移除挂钩。至于美国一直希望解决的、让美国企业在中国面临不公平竞争环境的结构性问题，相关改革是否会被收入第一阶段协议当中，则仍是未知之数。