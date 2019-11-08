图片版权 EPA Image caption 印度首都德里雾霾严重，让人想起中国首都北京。

印度北部的空气污染指数爆表引发全世界报道的同时，整个亚洲的空气污染问题也引起了外界的注意。

因经济迅速崛起而正在与美国展开贸易关税战的中国，其首都北京以及其他主要城市的空气污染之严重，曾使中国诸多城市的雾霾“名扬海外”。

不过，最新的统计数字对显示，亚洲的印度、巴基斯坦和孟加拉等国的污染情况已经超过中国。

为什么这些国家的污染比世界制造大国——中国的情况还要严重呢？

亚洲污染最严重城市

世界上污染最严重的前30个城市中，印度占了22个。这是设在瑞士的全球空气质量数据研究机构IQ AirVisual和环保组织绿色和平的最新研究结果。

其余的8个城市则在巴基斯坦、孟加拉和中国。不过榜上有名的中国城市并不是其首都北京。北京的空气质量近年来大幅改善，现在已经列在第122名。

如果仅以首都城市来比较，那么居全球空气污染最严重首都榜首的也仍然是亚洲国家的首都。

从国家的空气污染指数来比较，那么最污染的国家是孟加拉，其次是巴基斯坦，印度居第三。

这些排名是根据每年的空气质量平均数字。

由于这些国家的空气监测站的分布密度以及数据透明度都非常不同，解读这些数据时当然必须持谨慎态度，但是，这些数据肯定反映的是总体情况。

为什么印度比中国污染更严重？

城市地区的污染通常包括了不同的因素，绝大部分是因为交通、火力发电站和重工业。

印度和中国的不同之处在于，印度目前仍然有大量农民用焚烧农作物废料，如秸秆、稻草等方式清理农田。此类焚烧通常发生在秋季收获季节之后。

伦敦经济学院的助理教授托马斯史密斯（Thomas Smith）向BBC表示，在目前阶段，印度最大的问题似乎仍然是焚烧农业废料问题。

“而这是中国已经解决好了的问题，所有农业焚烧都被禁止了。”

美国航空航天局NASA记录了全球各地燃火和温度变异的情况，也让使用者能追踪过去几天甚至几周的地面温度变化。

人们通常认为空气污染是由汽车和重工业生产造成的，但是农业焚烧对空气污染的重大影响却不能低估。

由于空气污染程度飙升，印度最高法庭已经下令，在首都德里附近的各邦禁止焚烧麦秸和稻草等农业废料。

让德里空气污染更加严重的另一个因素是冬季空气干冷，流动性减弱，使污染物积聚不容易吹散。

史密斯教授另外还指出，印度对空气污染主要还是采取应对措施，而中国更多倾向于防范，争取在问题发生之前就已经制止。

污染中的感受

空气污染程度是根据空气中的有害微粒水平分类的，从空气良好到空气危险分为几等。

新南威尔士大学的克里斯丁·考维博士（Christine Cowie）说，污染对健康的影响因人而异。

最常见的症状包括眼睛不适，喉咙不适，如果有气喘和哮喘，那么症状会加剧。咳嗽也是非常常见的症状，即便没有哮喘的人也会咳嗽。

当然影响最大的是老年人、婴幼儿和患有呼吸道疾病或心脏疾病的人。

考维博士说，短暂呼吸到不健康的或者更加恶劣程度的空气也可能诱发哮喘，也可能增加中风的危险。暴露在恶劣空气中的时间越长，风险也更大。

而保护的措施却极为有限。

你的器材不支持播放多媒体材料 印度德里雾霾指数爆表

空气污染时，有建议人们留在室内的，减少室外运动的，还有戴口罩的。但是在很多相对贫穷的国家，这些措施对普通人来说都不适用。

新加坡国立大学的热带环境变化教授大卫·泰勒（David Taylor）说，空气污染就是空气带有毒素，肯定让人非常不舒服，特别是对那些不得不在户外工作，而且所做的工作需要大量身体能力的人。

“你会感觉呼吸困难。即便是在外散步，感觉都会象是在做剧烈的运动。而且污染到一定程度，还能让人从空气中闻到污染的味道。”

与欧美相比如何？

如今，欧洲、澳大利亚和美国的空气污染，与印度最近几天的爆表污染要轻微许多。

不过，这些地区的空气也并非从来都是如此干净。譬如说，伦敦在19世纪和20世纪初期，就曾因为空气污染而有雾都之称。

即便到了近代，1952年的一场“大雾霾”，也同现在德里情况一样，笼罩整个伦敦使这座城市陷入停顿好几天时间。据说，大雾霾导致数以千计的人死亡。

当时，伦敦泰晤士河边的发电厂，是最主要的污染源。

实际上，我们现在对人体健康如何受空气污染影响的了解，绝大部分都是来自那些年伦敦人体验雾霾后的健康医疗研究结果。