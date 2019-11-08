中美贸易战至今谁输谁赢 联合国报告有说法

图片版权 Getty Images

持续了一年多的中美贸易战，最近出现缓和迹象，双方谈判代表过去几个星期一直在紧锣密鼓就第一阶段“休兵”协议文本磋商。

最新从中美双方透露出来的利好消息是，如果双方达成第一阶段协议，应当根据协议的内容同步、等比率取消已加征关税。

中国商务部发言人表示，这是达成协议的重要条件。

就在外界期待中美双方尽快达成第一阶段协议的同时，联合国贸易发展大会（UNCTAD）最新公布的报告，指出了谁是中美贸易战的受害者，谁又从中美贸易对垒中获得了最多好处。

鹬蚌相争

联合国贸易发展大会，成立于1964年12月，是联合国常设机构，主要职能是处理有关贸易与经济发展问题。

联合国贸易发展大会的这一报告名为《美国对中国关税的贸易和贸易转移效应》。

报告分析了最近公布的贸易数据后指出，美国加征关税后，今年上半年中国对美国的出口额下降了350亿美元。

“中美贸易战对美国消费者的冲击力度最大，因为关税增加导致的商品价格上涨绝大部分被转嫁到美国消费者身上。”

不过，报告也指出，中国厂家最近开始降低出口商品价格，部分承担了关税成本。

而受中美贸易战冲击最大的行业包括中国的化工、家具制造业和电子机械制造行业。

渔翁得利

进口中国产品关税的增加，导致美国转向其他市场。在中国减少出口的350亿美元中，其中约六成（210亿美元）被转移到其他国家和地区。

其中42亿美元转到了台湾，在今年上半年，台湾向美国出口了更多的办公机器和电子通讯设备。

其它在中美贸易战中争取到更多出口美国份额的得益者还包括墨西哥、欧盟、越南、韩国、加拿大和印度。

联合国贸发会警告说：中美贸易战两败俱伤，不仅损害了中、美双方，而且还危及全球经济稳定和未来的增长。

就在联合国这份报告公布之前，国际货币基金组织今年10月发布对全球经济展望预测：中美贸易战拖累全球经济增长，到2020年将累计使全球GDP减少0.8％。这换算成金额为7,000亿美元，相当于瑞士的经济规模。

两败俱伤？

图片版权 Getty Images Image caption 法国总统马克龙是第一个参加上海进口博览会的西方国家领导人。

将联合国这份最新的报告与2019年年初美中贸易战极为激烈时的专家预测相对比，不难看出结果其实并不出人意料。

早在2019年5月，美国方面的专家就已经指出，美国对中国商品增加关税，最后将由美国的消费者“买单”。

中国第三季度的经济增长数字不如人意，也佐证了中国经济受贸易战冲击不小这一事实。

但是，谁会先眨眼成为输家呢？评论人士提醒说，不妨从两国内部的政治和经济需要从发来看待后续的发展。

对美国而言，即将举行的总统大选，使有意连任的总统特朗普有了与中国达成“休兵”协议提升经济的紧迫理由。

本周在上海开幕的进口博览会上，中国最高领导人习近平在讲话中，虽然对中美之间的贸易战只字未提，但提出的三点倡议，每一点都对美国有暗示作用。

习近平说要建立开放合作、开放创新和开放共享的世界经济，呼吁“平等相待”，“不搞知识封锁”等，都让人联想中、美之间近期的矛盾。

习近平的讲话，得到法国总统马克龙的认同。他对中国承诺的开放寄予很高的期望，也间接对美国提出批评。

马克龙说：全球化中，各国都面临发展不平衡的问题。诉诸单边主义、保护主义，使用关税武器和丛林法则，解决不了当前世界面临的问题，这不是法国的选择，也不是欧洲的选择。

由此来看，在贸易问题上中国至少争取到法国的支持。