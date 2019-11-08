欧盟严查黄金护照塞浦路斯收回26名富豪国籍

图片版权 Reuters Image caption 塞浦路斯2013年金融危机后启动了“黄金护照”计划，让近4000名非欧盟国民投资者和家庭成员获得塞浦路斯护照，并为塞浦路斯带来约60亿欧元的收入。

在欧盟委员会加强对非欧盟国家公民通过投资获得公民身份审查的要求下，据报有中国人在内的26名富豪投资者及家属的护照被塞浦路斯政府收回。

欧盟批评说，过去的以投资换身份的移民项目可能掩盖欺诈。

塞浦路斯这次取消了谁的护照？为何欧盟要加强检查？

有中国人梦断地中海

塞浦路斯内政部长康斯坦丁诺斯·彼得里德斯没有对BBC透露这次被取消护照的人员姓名背景。但据报道称，他们包括5名中国人，9名俄罗斯人和8名柬埔寨人。其余人士来自马来西亚、肯尼亚和伊朗。

按照过去的移民计划，在塞浦路斯投资两百万欧元（比如购买房产）以上即可获得欧盟公民身份和护照。马耳他和保加利亚也有类似的计划，目前也受到欧盟的审查。

一旦获得欧盟护照，将可以方便在包括欧美地区超过150多国的旅行自由，并且享受欧洲单一市场等多种欧盟公民权益。

欧盟公民可以在28国集团内自由旅行，也可以在另一个欧盟成员国生活和工作，不会受非欧盟国家国民面临的各种官僚障碍。

重新审查包括中国人的申请

彼得里德斯表示，过去该国在处理一些公民国籍申请时出现错误，例如，没有针对高危人群设定标准。

他表示，收回26塞浦路斯护照的决定源于对9起投资案的审查。这些都是2018年之前的入籍案例。

根据欧盟的指导方针，当投资移民标准发生变化时，应该进行第2次检查。这次检查涉及约2千名塞浦路斯护照持有者，其中申请人数最多的是俄罗斯人和中国人。

彼得里德斯表示，今年塞浦路斯推出了11类新规定，将一些可能有高风险的人排除在批准申请之外，包括在来源国担任高官或有很大影响力可能被视为涉嫌腐败风险，在本国被定罪或正在接受调查的人，任何与非法实体有联系的人，或任何受到国际制裁的人等。

欧盟要求严查

2019年1月，欧盟发布报告，要求各成员国加强对通过投资获得护照的非欧盟国家国民的背景检查。

欧盟担心，所谓的“黄金护照”可能是犯罪团伙或政府官员洗钱或逃税的后门。

欧盟的担心和提出的要求主要在如下方面：

安全：虽然欧盟有自己的中央信息系统，比如申根信息系统，但各国没有充分使用该系统；

洗钱：额外的资金审查，确保遵守欧盟反洗钱规则；

逃税：加强打击逃税的监测和报告，以确保个人不会利用移民计划来获得额外税收利益；

透明度和信息：目前欧盟各国对各自国家移民计划如何运作缺乏明确信息沟通，包括各国分别收到、批准或拒绝的申请人数、申请人的来源国家等具体信息。

其它欧盟国家的类似计划

目前，20个欧盟国家有这种投资移民计划。

除塞浦路斯以外，马耳他和保加利亚分别都给予向其国家进行充分投资的非欧盟公民颁发欧盟护照。富有的外国人可以在那里以100万欧元（约合87万英镑或110万美元）至200万欧元购买到护照。

它们和其他17个欧盟成员国，包括英国在内，都授予投资者居留权。这项权利使申请的个人开启获得公民身份的大门。

获得居留权所需的投资规模从克罗地亚仅需约1.35万欧元，到卢森堡和斯洛伐克的超过5百多万欧元不等。

在一份新报告中，欧盟委员会表示，关于这些计划如何运作的信息不足。它正在设立一个特别小组，以监测这些计划，促进信息共享。

欧盟在报告中指出，即使在尚未加入但要求加入欧盟的国家里，因为它们获得欧盟的签证优惠待遇，所以也存在类似的投资移民计划。比如获得摩尔多瓦国籍的非欧盟公民可以利用它绕过欧盟签证规定。

图片版权 AFP Image caption 上世纪90年代开始，塞浦路斯就吸引了很多俄国大亨投资移民。

媒体报道的名人

塞浦路斯报纸报道说，涉嫌轰动全球的一马案的马来西亚商人刘特佐就获得了一本塞浦路斯护照。他因涉嫌巨额国家投资丑闻而被马来西亚通缉。

刘特佐是一马案的核心人物。这起丑闻让马来西亚国家基金上有数十亿美元不见踪影。案发后，他曾公开否认有任何不当行为，否认对他提出的贪污腐败指控。而目前他下落不明。

英国《金融时报》报道说，刘特佐2015年在塞浦路斯度假胜地阿伊纳帕购买了一处价值500万欧元的房产。

美国司法部2019年10月与马方达成协议，追回刘特佐及其亲属在美国收购的豪宅。

俄国官方媒体也报道了俄国寡头奥列格·杰里帕斯卡有塞浦路斯护照。他涉嫌特朗普的“通俄们”，并且上了美国司法部调查名单。

路透社则进行一项调查，将塞浦路斯与柬埔寨首相洪森的亲信和亲属联系起来。

塞浦路斯金融危机后启动了“黄金护照”计划，以帮助经济复苏。该计划已让近4000名非欧盟国民投资者和家庭成员获得塞浦路斯护照，并为塞浦路斯带来约60亿欧元的收入。