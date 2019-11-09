美国大选：亿万富翁布隆伯格有意参选，或撼动战局

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正处在群雄混战状态的美国民主党党内初选，可能再添重量级的参选人。根据媒体报道，前纽约市长、亿万富翁布隆伯格（Michael Bloomberg） 正在考虑是否参加美国2020年总统大选的民主党初选，可能撼动原本就战况激烈的战局。

根据媒体报道，他的团队预计将在本周五提交参加阿拉巴马州党内初选的文件。

今年三月，布隆伯格曾以公开信的形式宣布，不竞选下届美国总统，转而集中精力和资源来为民主党候选人助选，力阻特朗普连任。

但眼看民主党中偏左的进步派参选人沃伦（Elizabeth Warren）声势见涨，而与布隆伯格政治立场较为接近、同属中间温和派的前副总统拜登领先优势缩小，布隆伯格坐不住了。他的顾问称，布隆伯格目前有意入主白宫，但未作最后决定。

布隆伯格是谁？

77岁，财经传媒大亨，白手起家创立彭博集团

他以555亿美元财富排名2019年福布斯全球亿万富豪榜的第九位

2001年至2013年担任纽约市长，当年以共和党人身份竞选市长，如今是民主党人

布隆伯格参选，将如何撼动2020年大选？

布隆伯格的顾问表示，以布隆伯格的领导力、成就和凝聚群众来推动变革的能力，他能够对垒特朗普并胜出选举。

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“我们现在需要为我们的工作收尾，保证特朗普会被击败。但迈克（布隆伯格）越来越担心，如今参选的候选人无法做到这一点，”其顾问的声明中写道。如今民调领先的三名民主党人分别是前副总统拜登、参议员沃伦及2016年也曾参选的参议员桑德斯。后两位参选人立场比拜登偏左，目前数个民调显示，他们会在与特朗普的一对一对决中占下风。

目前民主党党内初选呈群雄逐鹿的态势，目前共有17名参选人。如果财力雄厚、管治经验丰富的布隆伯格加入，势必将让党内竞争更为激烈，他也将成为现任总统特朗普的劲敌。除了阿拉巴马州之外，布隆伯格近期还需要在多个州份注册参选，才能赶在截止之前获得参加初选的资格。

沃伦表示，欢迎布隆伯格参选。另一位民主党大选参选人桑德斯没有点名布隆伯格，但说“亿万富翁阶层害怕了，而他们应该感到害怕。”沃伦和桑德斯都提倡向富人加征税收，正正瞄准了布隆伯格在内的亿万富翁群体。

特朗普则在8日在白宫前对记者表示，布隆伯格如果参选，将会吞下失败的苦果。

对华争议

布隆伯格在今年较早前接受媒体采访时曾说，中国国家主席习近平不是独裁者，中国共产党希望保持执政权，因此听取人民的呼声，正在就对抗空气污染采取行动。

“当大众说，我没办法呼吸这样的空气，习近平不是独裁者，他需要去让他的人民满意，不然他就无法持续保有权力……问题是你无法一夜间把污染空气的水泥厂和发电厂都搬到城市之外……这些事情需要时间。”当被主持人质问中国并没有民主投票时，布隆伯格说，没有政权能够在大部分人民不满意的情况下延续下去，因此“习近平需要提供（公共）服务。”

一些反对者批评布隆伯格这番发言体现他对共产主义有错误的理解，并指出他对中国采取绥靖主义早有前科。

在2013年，曾有彭博社的前雇员透露，彭博社为免触怒北京当局、维系在中国的生意，曾经封杀有关中国领导人的调查性报道。布隆伯格否认自我审查的指控。

2012年，彭博社在发表一系列关于中国领导人的家族财富报道之后，与北京当局的关系一度紧张，但其后逐渐回温。2015年，布隆伯格还被时任副总理张高丽接见。2016年，中国驻美大使崔天凯为布隆伯格颁发"中美友好使者"奖项。

在特朗普对中国发起贸易战、国会两党对华一致鹰派的大环境下，可以预料的是，若布隆伯格正式参选，他的对华争议性往绩将会成为其对手瞄准的标靶。