图片版权 Reuters Image caption 蓬佩奥到访柏林期间与德国总理默克尔会见。

美国国务卿蓬佩奥访问德国期间发表演讲，警告俄罗斯和中国带来的危险，呼吁北约发展对策，应对“当今的挑战”。

蓬佩奥在柏林的演说中提到，东德人“异常熟悉”中国用来镇压自己人民的方法。他还指责俄罗斯入侵邻国并压制异议。

他并嘲笑法国总统马克龙近期有关北约已是“脑死亡”状态的评论。

蓬佩奥在德国对记者表示：“七十年来……北约需要发展和改变。它需要面对当今的现实和当今的挑战。”

“如果各国认为他们无需向北约提供其所需资源，还能获得安全利益，如果他们不兑现其承诺，那么北约就很可能失效或过时。”

图片版权 Getty Images Image caption 为对付苏联入侵欧洲而成立的北约组织现在把俄罗斯当作主要威胁。

美国总统特朗普经常指责北约的欧洲成员国未能投入足够军事经费，以及过分依赖美国进行防御。

北约下个月将在伦敦峰会上庆祝其成立70周年。

蓬佩奥还说了什么？

美国国务卿蓬佩奥于柏林墙倒塌30周年纪念日前一天在柏林发表讲话。

蓬佩奥在谈到这一历史事件时说：“西方，包括我们所有人，都为这个时刻感到骄傲，却在它的余辉中迷失了方向。”

他表示，美国及其盟国应当“捍卫1989年得来不易的胜利”，并且“意识到我们正处于与非民主自由的国家展开价值观的竞争”。

“我们原以为可以将资源从盟国和军队中转移出去。可我们错了。”他说。

“今天，俄罗斯入侵其邻国并杀害政治对手，该国由曾驻德国德累斯顿的前克格勃官员（俄罗斯总统弗拉基米尔·普京）领导。”

团结的呼声——但并非所有人都同意

分析：BBC防务和外交记者乔纳森·马库斯（Jonathan Marcus）

为了纪念第一次冷战的结束，美国国务卿蓬佩奥在柏林似乎要宣布第二次冷战的爆发。

他坚称“自由国家”的一方与另一方的俄罗斯和中国正在进行“价值观的竞争”，意味着这实际上是意识形态的斗争。

他完全否定莫斯科与西方国家成为伙伴的可能性，蓬佩奥显然是将此次讲话作为西方团结的呼声。他的语调带有鹰派色彩，但许多人不禁疑问：到底美国的基本观点是什么？

美国总统特朗普对莫斯科的反对态度似乎少得多，而且似乎并不像他的国务卿那样，要将莫斯科、北京与西方之间的关系置于战略格局当中。

很明显，甚至许多华盛顿的盟友也不完全赞同蓬佩奥尖锐的分析。而莫斯科和北京则急切地想利用这种紧张关系和分歧大做文章。

自从2014年，俄罗斯“吞并”邻国乌克兰的克里米亚半岛后，华盛顿与莫斯科的关系急剧下降。

美国情报机构发现克里姆林宫干预了2016年总统大选后，两国关系进一步紧张。

尽管如此，特朗普总统和普京总统的个人关系似乎依旧良好。特朗普星期五（11月8日）表示，在俄罗斯领导人的邀请下，他正考虑明年五月前往莫斯科参加胜利日的庆祝活动。

蓬佩奥指责中国共产党“正在塑造一种这个世界很长时间都没有见过的新威权主义”，并警告德国政府应禁止中国电信巨头华为参与其5G网络建设。

中国外交部发言人耿爽对此作出了强烈反应，指责蓬佩奥充满意识形态上偏见，具有冷战零和博弈思维。

他说：“企图割裂中国人民和中国共产党的言行，就是对全体中国人民的挑衅，注定不会得逞。”

马克龙说了什么？

法国总统马克龙接受《经济学人》采访时说，他认为，北约主导国美国对联盟承诺的履行程度正在降低。

他还警告欧洲各国说，不应再依赖美国捍卫北约盟国，北约建立于冷战开始时，旨在加强北美与西欧的安全。

图片版权 Reuters Image caption 美国官员认为，中国经济影响力扩大，军力增长，加大了对北约的威胁。

他批评美国最近迳自决定自叙利亚北部撤军，没有事先征询其他北约盟国意见。

马克龙还质疑北约是否仍致力于共同防御。

北约另一关键盟友，德国总理默克尔周四（11月7日）发表讲话称，她不同意马克龙的“激烈言辞”。

默克尔和来访的北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格（Jens Stoltenberg）会谈时承认存在问题，但她不认为“这种以偏概全的判断是有必要的”。

但是，俄罗斯外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃（Maria Zakharova）表示，马克龙“准确描述了北约现状。”

她在社交媒体脸书上写道：“说得好。诚实的话，直击症结所在的话。”