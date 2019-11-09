图片版权 Getty Images Image caption 在印度首都德里最高法做出判决的同时，阿约迪亚部署了数千名警察，商店和学校暂时关闭，社交媒体受到管控。

印度最高法院作出判决表示，印度北部极具宗教争议的阿约提亚圣地应该交给那些希望在那里修建寺庙的印度教徒。

在过去数十年来，印度的印度教徒和穆斯林一直就这块北方邦土地的所有权问题进行激烈的争夺。

印度最高法同时表示，穆斯林将获得另一块土地来建造一座清真寺。

许多印度教徒认为，这个地方是他们最崇敬的神之一罗摩神的出生地。

穆斯林说，他们过去在那里的清真寺崇拜已经有数百年。

这个案例为何可谓是世界上最具争议的房地产案之一呢？

数千人血案

这场争议的核心事件是16世纪就建成的巴布里清真寺被毁案。该清真寺于1992年被印度教暴徒摧毁，引发了大规模骚乱，造成近2000人死亡。

许多印度教徒认为，巴布里清真寺实际上是在16世纪被穆斯林侵略者摧毁的印度教寺庙的废墟上建造的。

穆斯林团体说，他们在清真寺祈祷数百年平安无事，直到印巴分治后的1949年12月，当时一些印度教徒把罗摩的偶像放到清真寺，并开始崇拜偶像。

图片版权 Mansi Thapliyal Image caption 一名印度律师代理印度罗摩神已经十年。

这两大宗教团体已经多次上诉到印度法庭，以决定谁应该控制这个地方。

自1992年清真寺被毁以来，有人一直呼吁在清真寺曾经矗立的地方建造一座寺庙。

印度教是印度最大的宗教，被认为有4000多年的历史。而印度第一个伊斯兰王朝建立于13世纪初。

印度最高法院怎么说？

印度最高法院在一致做出的裁决中说，印度考古调查局的一份报告为裁决提供了证据，证明被拆除的巴布里清真寺结构下是一座“并非伊斯兰”的建筑遗迹。

法院说，鉴于现在所有的证据，法院决定将有争议的土地交给印度教徒，作为罗摩神的寺庙。而穆斯林则将获得在其他地方建造一个新的清真寺的土地。

然后，法院指示印度联邦政府建立一个信托会，以管理和监督寺庙的建设工作。

然而，法院也补充判决表示，当年拆毁巴布里清真寺是违反法治精神的。

图片版权 Mansi Thap[iyal Image caption 许多印度教徒认为，阿约提亚是他们最崇敬的神之一罗摩神的出生地。

判决后的反应

鉴于此案的宗教敏感性，印度政府事先警告民众不要对判决结果做出庆祝，但旁听此案法庭裁决的BBC记者说，在法庭判决宣布后，在法庭外面等候的印度教民众欢呼赞颂罗摩神的口号。

印度教政党的一个代理律师不久后对记者表示，法院裁决公平，这是印度人民的胜利。

最初，穆斯林诉讼当事人的一名代理律师表示对判决不满，将在审核整个判决书后决定是否要求复审。

但是，代表穆斯林的主要诉讼团体现已表示不会就判决提出上诉。

在法庭外，局势基本平静。由于担心判决引发暴力事件，数百人在判决前在阿约迪亚被拘留。该市还部署了数千名警察，商店和学校暂时关闭。

印度政府还发布命令，禁止出版巴布里清真寺被毁的画面。

印度政府还对社交媒体平台进行了监控，禁止网民发布有煽动性的内容，而印度警方甚至直接回复一些社交媒体的贴子，要求用户主动删除它们。

总理纳伦德拉·莫迪在推特上对判决做出了回应表示，判决结果不应该被看作是任何人的输赢。

图片版权 Mansi Thapliyal Image caption 阿约提亚市场上出售的幼年罗摩神小塑像。

BBC记者苏提克·比斯瓦斯的分析

这场可以说是世界上最有争议的财产纠纷之一终于结束了。

围绕这块土地的争论使印度民众态度两极分化、沮丧和疲惫。

原因是，这不是一件乏味的民事事件。它牵涉到印度教徒和穆斯林群体之间的信仰分歧，暴力和明争暗斗。

由印度最高法院5位最资深法官的一致做出的这个判决，有望促成该国迫切需要的某种和解。

这一判决是否能让过去的敌意结束，并有助于消除印度日益加深的宗教裂痕？只有时间能说明一切。

目前，印度的主要社区需要避免获胜而志高气昂，因为这基本上是一场信仰之争，最终没有胜利者和被征服者。

近年来，印度的宗教紧张局势有所缓解吗？

自莫迪领导的印度教民族主义的印度人民党于 2014 年首次掌权以来，印度的社会和宗教分歧不断加深。

图片版权 Getty Images Image caption 阿约提亚市里一面墙上的罗摩神及他的妻子的画像。

在阿约提亚建造印度教寺庙的呼声特别响亮，而且大部分呼声来自印度人民党的议员、部长和领导人。

大多数印度教徒认为牛是神圣的动物，所以实施对牛的销售和屠宰的限制，这导致印度教徒动用私刑杀害了一些人，其中大多数是运送牛的穆斯林牛贩商。

在其他地区，印度教民族主义的强硬表现也助长了宗教紧张。

最近，该国内政部长阿米特·沙阿表示，他将通过最近在东北部阿萨姆邦实施的政府计划，将被称为非法移民的很多穆斯林从该国驱逐出境。