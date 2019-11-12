图片版权 Reuters Image caption 习近平在希腊总统帕夫洛普洛斯夫妇陪同下，参观雅典卫城博物馆。

中国国家主席习近平11月10日抵达雅典，开始对希腊的国事访问。这是习近平在过去五年中第二次访问希腊。

值得一提的是，本次习近平对希腊的访问，距离希腊总理米佐塔基斯岛到上海参加进口博览会，只隔了几天时间。

两国领导人在如此短暂的时间内密集互访的事实，无疑是这两个国家关系密切的体现。

2014年7月，习近平曾经在前往巴西出席金砖国家领导人会谈时，“技术经停”希腊罗德岛。尽管如此，希腊时任总统和总理专程前往罗德岛会见习近平，显示出希腊当局对中国的高度重视。

中希关系

对中国而言，希腊地处巴尔干半岛南端，面向地中海，扼欧洲、亚洲和非洲要冲。希腊近10年来与中国关系日益密切，被视为中国“一带一路”战略中与欧洲国家合作最稳固的桥头堡。

希腊除了独特的地理位置，还有独特的国际地位。这个位于南欧的古国，是欧盟成员国和北约成员国。它是欧盟政治、经济体系的一部分，也是美国为首的西方军事同盟中的重要环节。

然而，希腊直到1972年才断绝与台湾的外交关系，与中国正式建交。

在建交后的前30年间，中、希两国似乎并没有多少互动。有一种说法认为，中国和希腊彼此走近，多亏了体育运动的牵线搭桥：希腊雅典举办了2004年的奥运会，而北京举办了2008年的奥运会。

中国与希腊建立全面战略伙伴关系，恰好是在2006年。

本次习近平访问希腊期间，中国与希腊签署了《加强全面战略伙伴关系的联合声明》，其中明确“肯定希方在推动中欧伙伴关系中的重要作用”，另外，“双方将共同推动和深化中国－欧盟全面战略伙伴关系”。

债务危机

习近平访问期间在希腊媒体上发表署名文章，强调中国、希腊这两个文明古国的“相似、相知、相亲”的友好关系，却也提及中国在希腊面临经济和债务问题时提供了“全心全意”的帮助。

2009年，希腊出现债务危机后，中国动用外汇储备购买并持有希腊国债，其后又参与希腊新发行国债的认购。

也就是在2009年10月，中远公司取得希腊比雷埃夫斯港2号和3号集装箱码头35年特许经营权，这是中国企业首次获得欧洲大型港口特许经营权。

图片版权 AFP Image caption 希腊总理米佐塔基思11月4日在上海参加进博会与习近平会谈，11月11日在雅典再次会见习近平。

2015年，希腊债务危机使其面临退出欧元区的风险。关键时刻，中国总理李克强同欧盟领导人会面后表态说，虽然希腊债务问题是欧洲内部事务，但希腊能否留在欧元区不仅关系欧元稳定，也事关世界金融稳定和经济复苏。

中国社科院学部委员、中国人民银行前货币政策委员会委员，经济学家余永定曾如此总结说：强大的欧洲经济和强大的欧元符合中国利益。“中国政府和中国人民银行自欧洲主权债务危机爆发后所释放出的一系列支持欧洲、支持欧元、支持欧洲金融市场的信号是完全正确的。”

撤侨行动

中国外交部网站上有关与希腊的双边关系，提及2014年8月2日，79名中国公民搭乘希“萨拉米斯”号护卫舰安全撤离利比亚并顺利抵达希腊比雷埃夫斯港。

按照中国方面的说法，这是希腊政府第四次协助中国大规模撤离海外公民。

由此来看，希腊独特的地理位置起到了极为关键的作用。

另外，希腊作为欧盟成员国，还曾在中国南海问题和中国人权问题等方面，为中国助上一臂之力。

图片版权 AFP Image caption 希腊总统帕夫洛普洛斯举行仪式欢迎中国国家主席习近平。

2016年7月海牙的国际常设仲裁法院就菲律宾针对中国提出的南海仲裁案作出裁决，否定中国对南海所提九段线的历史主张后，由于包括希腊在内的欧盟成员国的反对，欧盟未能达成一致的声明。

2017年6月，联合国人权理事会在日内瓦举行的会议上，欧盟试图重新提起对中国侵犯人权问题的关注，也因为希腊的反对意见而没有达成声明。

欧洲门户

习近平本次发表在希腊媒体上的署名文章承诺，中国要提升与希腊在各个领域的合作水平，“以比雷埃夫斯港口项目为龙头，加大合作和投资规模”，并承诺中国将购买更多希腊的农产品。

实际上，早在2014年6月，中国总理李克强访问希腊期间，双方就签署了深化全面战略伙伴关系的联合声明，提及中国“高度重视希腊作为进入欧洲门户的独特区位优势，希望扩大在希腊的港口、公路、铁路等基础设施方面的合作”。

这正是习近平2014年7月过境访问希腊，受到希腊当局热忱欢迎的伏笔。

希腊对中国资本的拥抱，两国关系之密切，自然引起国际间的注意。

习近平访问希腊之前，今年10月，美国国务卿麦克·蓬佩奥访问巴尔干多个北约盟国，曾经到访希腊，双方签署了一份修订后的《共同防御合作协议》。

蓬佩奥在签署这一协议的同时，也在希腊发出警告：欧盟把中国称为“系统性竞争对手（systemic rival），希腊有必要认真对待”。

美国官方提升对希腊重视程度提出“重返希腊”的同时，美国商界也看到了希腊的商务前景。2018年9月，美国商务部长罗斯在希腊萨洛尼卡国际博览会开幕式上称，特朗普政府视希腊为朋友和盟友，并打算尽快增加对希腊的投资达18亿美元。

根据希腊银行的数据，在2008-2018年间，美国对希腊的直接投资金额超过中国排在全球第六位，中国位居第七。第一名是德国，其后是法国、瑞士、塞浦路斯和加拿大。

图片版权 Xinhua Image caption 比雷埃夫斯港项目是中国与希腊共建“一带一路”的旗舰项目，中国远洋海运公司2008年获得比雷埃夫斯港两个码头的特许经营权。

那么，究竟是什么让国际间特别关注中国在希腊的影响力呢？比雷埃夫斯港口应该是一个极为重要的因素。

龙头港口

比雷埃夫斯港位于希腊首都雅典西南约10公里，是希腊最大港口。这个港口有记载的历史可以上溯到公元前490年。雅典人当时就认识到这一深水港口的战略重要性，也是它其后被转变为军港的重要原因。

公元前480年，就在这个港口附近发生了古代历史上著名的萨拉米斯大海战：古希腊人战胜了波斯人。

2009年10月，中远公司花费43亿欧元取得希腊比雷埃夫斯港2号和3号集装箱码头35年特许经营权。至2018年，比雷埃夫斯港集装箱吞吐量从2010年的88万标准箱增至近500万标准箱。

2015年1月，3号码头扩建工程正式启动。2016年1月，中远海运集团成功中标比雷埃夫斯港港务局私有化项目。6月，希腊议会批准了这一项目，使中国企业首次在海外接管整个港口。

习近平此次访问希腊时在比雷埃夫斯港说了这样一番话：中国倡议的“一带一路”不是口号和传说，而是成功的实践和精彩的现实。