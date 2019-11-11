全球抗议不断 南美两国政局为何纷纷变天

图片版权 Reuters Image caption 四美分让智利天下大乱。

在大规模的抗议骚乱背景下，智利政府决定重新制定宪法，玻利维亚左翼总统莫拉雷斯辞职下台。

2019年冬至，在全球经济增长下滑、世界贸易发展前景不明的背景下，南美国家经济困难重重，底层民众生活困难，社会出现普遍动荡。

在过去几个月来，智利首都圣地亚哥发生大规模反政府游行示威，并伴随打砸抢烧等暴力活动。

虽然玻利维亚总统莫拉莱斯10月份刚刚又在大选中获胜连任总统，但全国爆发抗议活动不断。

风起青萍之末，止于草莽之间。预言似乎正在实现，历史又进入了轮回。

为何这两国不久前似乎还都正在国家发展的道路上向前，好像忽然就陷入国家危机、领导人被迫下野的境地呢？

四美分让智利天下大乱

10月初，智利首都圣地亚哥的地铁票涨价了30比索（约合美元4美分，或人民币3毛钱，或港币约0.31元，或新台币1.2元），引发首都的大规模抗议，以及随之即来的大规模骚乱，交通停顿，社会秩序失控，纵火抢劫事件到处发生。

这个背后是智利民众对社会贫富差距长期积累的不满情绪的爆发。此前，与民众生活息息相关的物价不断上涨，而民众一直呼吁要求的税收、劳工法规和养老金制度的改革却一直没有得到实施。

智利随之撤换多名政府部长、宣布工资上涨、宣布撤销公交涨价、总统道歉等等，于此同时，自从皮诺切特军事独裁政府以来，智利首次调集大批军队在部署首都街头镇压骚乱，实施宵禁。但即使军警铁腕镇压，10月份以来，仍有至少约20人死亡，数百人受伤，抗议和暴力活动愈演愈烈，似乎一切都已经晚了。

图片版权 AFP Image caption 自从皮诺切特军事独裁政府以来，智利首次调集大批军队在部署首都街头镇压骚乱，实施宵禁。

在国际上，智利外交也陷入困境，被迫宣布取消全球瞩目原定在智利举行的亚太经合组织（APCE）峰会和联合国气候协议峰会两场重大国际会议。

智利内政部长布卢梅尔在与皮涅拉总统、内阁成员和政治领导人会晤后宣布表示，为回应公民社会普遍要求，允许广泛的公民社会参与，同意开始召集制宪会议，下一步还将实施经济改革和消除不平等的社会方案。

大选获胜却让执政已久的总统下野

同在南美的玻利维亚总统莫拉莱斯10月份还在庆祝自己又一次赢得总统大选，可随后反对党质疑选举舞弊，全国罢工，经济商业受到重创，大城市街头出现抗议及暴力，演变成骚乱和动荡，玻利维亚很快就陷入全国性政治危机。

莫拉莱斯是南美洲在任时间最久的左翼领导人。他2005年当选，是玻利维亚独立后首位印第安人总统。此前，他在2009年和2014年总统选举中都成功连任。

玻利维亚是南美地区最贫穷的国家，虽然近年来经济增长领跑拉美，但随着经济增长放缓，物价高企，民众对政府腐败和反民主行为不满严重，莫拉莱斯的支持率有所下滑。

图片版权 Reuters Image caption 智利圣地亚哥抗议和暴力活动愈演愈烈，迫使该国政府取消两大国际外交活动。

美洲国家组织大选后公布的报告称，玻利维亚近日举行的大选中存在伪造签名等造假行为，建议废除这次大选结果，重新举行选举。

在全国出现抗议和骚乱形势下，玻利维亚武装部队总司令和警察总司令分别发表声明，要求莫拉莱斯辞职，以利于国家的安全与稳定。失去军队支持的莫拉莱斯随即宣布下野，玻利维亚副总统加西亚也随之宣布辞职。

能否平息事态

智利修改宪法是示威者们的主要诉求之一。但他们还呼吁对教育，健康，退休等领域的不公平现象进行改革。

研究智利宪法的学者说，从皮诺切特独裁时代以来，智利宪法已经有超过200次的修改。

图片版权 Reuters Image caption 玻利维亚的抗议民众欢呼莫拉莱斯下台。

智利内政部长布卢梅尔也没有就修宪和改革宣布设定最后期限，但表示政府将寻求迅速实现有关目标。

而玻利维亚莫拉莱斯下台后，目前尚未有关于重新举行大选的信息。

BBC驻南美记者凯蒂·沃森指出，莫拉莱斯下台是因为他失去了该国军方支持，并不是该国民主的自然发展。