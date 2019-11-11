图片版权 JOSEPH NAIR FOR THE BBC Image caption 杰拉德·费尔南德斯修女

现年81岁高龄的杰拉德·费尔南德斯（Sister Gerard Fernandez）是新加坡天主教会的一名修女。

2019年，她入选了BBC巾帼百名杰出女性名单。

在长达40多年的岁月中，她曾陪伴无数死囚走上绞刑架，送他们最后一程，给他们临终的心灵带来一丝安慰。

这一切都是从她的一名学生，死囚犯陈梅珠（Tan Mui Choo，英文名凯瑟琳Catherine）开始的。

大巴窑杀童案

Image caption 费尔南德斯修女说，不管一个人有什么样的罪过，他/她都应该死得有尊严。

1981年初，新加坡发生了一起震惊全国的大巴窑杀童案。

当时，陈梅珠和她丈夫林宝龙（Adrian Lim）以及林的另一名“圣妻”何家凤（Hoe Kah Hong）一起残杀了两名儿童。

凶手之一的陈梅珠曾是费尔南德斯修女的学生。费尔南德斯记得陈梅珠曾是一位“甜美而朴实的女孩”。

陈梅珠出身于虔诚的天主教家庭，并在修道院学习过。

案发后，陈梅珠被判死刑。在等待执行死刑的7年时间，费尔南德斯一直与陈梅珠保持通信来往。

费尔南德斯表示，陈梅珠犯下了一个严重的错误。她说，陈梅珠的罪行令人感到十分痛心。

在这7年中，费尔南德斯修女经常去监狱中探视陈梅珠， 跟她一起长久祈祷。

费尔南德斯修女说，这有助帮助陈梅珠从自己的精神监狱中被解救出来。

就这样，过了7年，直到1988年11月25日，也就是陈梅珠上绞刑架的当天上午。

费尔南德斯修女说，不管一个人有什么样的罪过，他/她都应该死得有尊严。

最后一程

图片版权 Getty Images Image caption 新加坡樟宜监狱里的犯人

在上绞刑架的这一天，费尔南德斯修女和陈梅珠手拉着手，陪她走完最后一程。

在陈梅珠进入绞刑架行刑室时，费尔南德斯修女还为陈梅珠唱起了她最喜爱的赞美诗。

“然后，我听到她走上楼梯，并听到执行绞刑的声音。稍后，活板门打开了，我知道凯瑟琳已经走了。”

新加坡是没有废除死刑的国家之一，在距离该国机场不远的一座戒备森严的监狱中，关押着一些等待执行的死刑犯。

陈梅珠只是费尔南德斯修女陪伴走上绞刑架的死刑犯之一。

“没有人会欣然接受死刑。” 费尔南德斯修女说。

在之后的40年里，费尔南德斯修女为死囚犯们做了许多工作，她觉得这是她使命的一部分。

她说，死囚犯人需要许多精神、情感等支持。费尔南德斯修女表示，希望能帮助死囚犯明白通过原谅和心理疗伤，他们有能力抵达一个更美好的彼岸。

“我会跟上帝讲关于你的一切”

图片版权 iStock Image caption 在新加坡，毒品走私是死罪。

费尔南德斯修女回忆说，有一名死刑犯在执行绞行的前一天希望能见她一面。

这名死囚犯告诉费尔南德斯修女，有她在给了他巨大的安慰。

与此同时，费尔南德斯修女表示，对她来说，能陪伴这些死囚犯走上刑场，伴随他们生命的最后时刻是“荣幸之至”。

她表示，他们能与我交心，并与我分享他们内心深处最深的伤痛。他们给与了我最高的信任。

费尔南德斯修女还记得这名死囚犯的最后一句话：“我明天早上就要去见上帝了，当我见到他时，将会告诉他关于你的一切。”

而对许多死囚犯来说，如果没有费尔南德斯修女的陪伴，他们生命的最后一程将会完全不同。

一位不愿意透露姓名的死囚犯的母亲表示，费尔南德斯修女给他儿子生命的最后一段时光带来了积极的转变。

这名母亲的儿子曾是一名毒品走私犯，他曾充满了愤怒与怨气。但费尔南德斯修女从未对他做出任何指责和评论。

临死前，这名死刑犯彻底改变了态度，他开始接受和忏悔自己的罪行。

新加坡是一个相对来讲非常安全的国家，但该国的死刑一直存在争议。2018年，有13人在新加坡被执行了死刑，是近年来人数最高的一年。

费尔南德斯修女本人也不赞成死刑。

她说：“所有的生命都是宝贵的。”

费尔南德斯修女表示，我遵守新加坡的法律，但希望有一天能够废除死刑。

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