图片版权 James Le Mesurier/Twitter Image caption 詹姆斯·勒梅热勒的“白头盔”组织在叙利亚作的贡献令他获授大英帝国勋章。

在叙利亚创办俗称“白头盔”（White Helmets）的公民防卫组织，因而得到英女王嘉奖的英国前陆军军官詹姆斯·勒梅热勒（James Le Mesurier）被发现死于土耳其。

勒梅热勒在2016年获颁大英帝国官佐勋章（OBE）。“白头盔”组织内的消息源向BBC透露，他的尸体于11月11日在其位于伊斯坦布尔的住所附近被发现。

勒梅热勒还创立了“危机救援”（Mayday Rescue）组织，帮助训练“白头盔”的志愿军。

他目前死因未明，土耳其方面已经启动了调查。

“白头盔”在推特（Twitter）上发帖称，该组织“怀着震惊与悲伤得到消息”，勒梅热勒已经身亡。

勒梅热勒的朋友、另一个倡议组织负责人哈米什·德布莱顿－戈登（Hamish de Bretton-Gordon）表示：“这绝对是个悲剧。他是少数在叙利亚印下人道主义足迹的人之一。”

德布莱顿－戈登指，“白头盔”有一个非常“坚固的团队”，他们的工作将会继续。不过他说，勒梅热勒的死亡留下了一下“有待填补的空白”。

目前所知

勒梅热勒的尸体在当地时间凌晨4时30分（格林尼治标准时间1时30分）被发现于他住所附近的街上，距离他在伊斯坦布尔市贝伊奥卢（Beyoglu）区的办公室亦不远。

土耳其媒体称，他被发现时，头部和腿部均有骨折，相信有可能是从他家的阳台上堕下。

图片版权 Getty Images Image caption 勒梅热勒的寓所被封锁。

伊斯坦布尔政府办公室表示，已经启动“全面”的调查。

勒梅热勒其人

一般相信勒梅热勒年纪为40多岁。他曾为联合国工作，也被看作是“白头盔”的创办人之一。

该组织的另一个名称是叙利亚公民防卫组织（Syria Civil Defence）。他们帮助营救被困在叙利亚反政府武装控制区内的平民。

图片版权 Getty Images Image caption “白头盔”组织自称是在叙利亚战区营救平民的志愿组织。

2016年，该组织获得“正确生活方式奖（Right Livelihood Award）”，表彰他们“在拯救平民的行动中过人的勇敢、热忱和人道精神”。

不过，叙利亚政府及其盟友俄罗斯和伊朗则曾指控，“白头盔”公开协助恐怖主义组织，而俄罗斯外交部上周还指勒梅热勒是英国秘密情报局（Secret Intelligence Service）——即军情六处（MI6）的前特工人员。

跳过 Twitter 帖子 用户名 @mfa_russia #Zakharova: The White Helmets’ co-founder, James Le Mesurier, is a former agent of Britain’s MI6, who has been spotted all around the world, including in the #Balkans and the #MiddleEast. His connections to terrorist groups were reported back during his mission in #Kosovo. pic.twitter.com/Fa7JTuP39Z — MFA Russia 🇷🇺 (@mfa_russia) 2019年11月8日

英国驻联合国大使凯伦·皮尔斯（Karen Pierce）在周一强烈否认了俄罗斯的指控：“俄罗斯通过其外交部对他作出的指控，说他是间谍，这绝非事实。”

勒梅热勒在2016年获英女王授予大英帝国官佐勋章，表彰他在“叙利亚公民防卫组织的贡献和对叙利亚平民的保护”。

你的器材不支持播放多媒体材料 叙利亚一处受炸弹袭击后，“白头盔”组织人员就到场了。（英文）

“白头盔”组织