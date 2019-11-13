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外界高度瞩目的美中贸易第一阶段协议迟迟未有公开进展，美国总统特朗普12日表示两国“接近” 达成首期协议，但未透露关于协议的任何细节。专家分析，协议公开信息缺失，显示双方仍在就条款拉锯，虽然协议“接近”达成，但谈判的最后一里路也许十分艰难。

特朗普当日表示：“这可能很快发生，不过我们只会接受一个对美国、我们工人以及伟大公司有好处的协议，因为我们受了很大打击，很多年来都存有贸易逆差。”

特朗普当日在纽约以美国经济为题发表演讲，借强劲经济的东风，为明年大选造势。外界原本预期特朗普将在演讲中提及中美贸易协议的新进展，然而，他没有透露任何具体政策信息。

在这场极具特氏风格的演讲中，他维持一贯口风，批评中国是偷走美国工作岗位和财富的盗贼，但把主要矛头指向此前的美国政府不作为。“我责怪我们（以往的）领袖，而不是中国。”他回顾早前访问北京，形容中国国家主席习近平“颇有气势”。

特朗普还表示，如果中国不与美国达成协议，他会“在很大程度上”提高对中国商品的关税，还威胁对其他亏待美国的国家采取同样的措施。

亚洲协会政策研究所副总裁、前贸易谈判代表卡特勒（Wendy Cutler）分析，特朗普形容中国的经济下行，美国在谈判中占绝对优势，但北京很可能并不这样想。特朗普在国内的政治地位并不稳如泰山，他正面临民主党人发起的弹劾调查，并将在明年11月迎来总统大选。卡特勒认为，双方矛盾的看法无疑将复杂化谈判局面。

澳洲前总理陆克文认为，第一阶段协议会在2019年年底前出炉，而第二阶段协议在明年达成的前提，很可能是美方因应中方要求，移除所有在贸易战期间新增的关税。“在大选年，移除所有关税将十分困难，所以谈判很可能持续至2020年年底。”

图片版权 Getty Images Image caption 特朗普此前接见中国谈判代表刘鹤

中美贸易第一阶段协议为何难产？

BBC中文驻美记者 冯兆音 发自华盛顿

智利峰会取消之后，中美贸易协议谈判似乎失去了要在某个日期前完成的急迫感，再无关于协议的具体信息释出。

贸易谈判此前多次开倒车，导致目前双方互信偏低，谈判的冲刺阶段变得尤其艰难。再有，特朗普很可能以第一阶段协议作为政绩，为2020年大选增加筹码，希望从中方手上争取尽量多的红利。但从中国的角度出发，特朗普的权力并不稳固，大选存在未知数；特朗普“随时翻脸不认人”的作风，也让北京不愿让利。

预定要在12月15日生效、针对价值1560亿美元中国商品的对华关税是否会取消或延迟执行，华盛顿目前仍未表态。在11月中旬习特会因外界因素破局后，12月15日或许是下一个值得关注的日期，第一阶段协议有望在那之前达成，或至少现出基本的形态。