瑞典为何在2019年发生上百起爆炸案

图片版权 JEPPE GUSTAFSSON/AFP Image caption 今年6月，中部城市林科平发生袭击事件，25人受伤。

2019年10月，在斯德哥尔摩一个晚上就发生了3起爆炸案，震惊的瑞典居民也许没意识到该国一年里发生了百起爆炸。

瑞典警方正在应对前所未有的爆炸袭击，袭击目标有的在市郊，有的也针对市中心。仅2019年前9个月，警方的炸弹爆破事件处理小组就已接报出动了97次。

斯德哥尔摩22岁的乔尔说，他觉得这里的环境受到了侵犯。

他所在的市中心索德马尔姆的公寓楼前门被炸开，沿街的窗户都被震碎。

谁会受到谴责？

在2017年之前，瑞典官方甚至没有这一类犯罪的记录。然后，在2018年，就发生了162起爆炸。而在2019年9月和10月的两个月里，炸弹小组就接报出动了近30次。

瑞典警方国家行动部的情报部门负责人琳达·斯特拉夫说，大部分爆炸使用的是大爆竹，简易炸药和手榴弹。

她说，这些袭击通常是犯罪团伙为吓唬敌对团体及其亲密朋友或家人而实施的。

她表示，情况严重，但大多数人不必担心，因为他们不会受到影响。

瑞典已派遣人员与美国、德国和荷兰的打击犯罪团伙专家合作，也正在联络非洲和阿富汗处理爆炸物的瑞典军事专家。

瑞典警方国家行动部负责人马茨·洛夫宁表示，这在瑞典是非常新的情况，瑞典警方在全世界寻找有关知识经验。

犯罪学家阿米尔·罗斯塔米曾研究过在瑞典使用手榴弹的问题，唯一能相提并论的是墨西哥，后者深受帮派暴力组织的困扰。

他表示，这在几乎没有战争或没有较长的恐怖主义历史的国家是独特的情况。

哪里发生了爆炸？

大多数袭击都发生在斯德哥尔摩、哥德堡和马尔默等大城市的低收入、弱势群体郊区。

10月初，马尔默在24小时内发生了3起爆炸。

但更富裕的地方现在也成为攻击目标。上个月，斯德哥尔摩北部郊区布罗姆马的住宅发生爆炸，炸毁了一栋公寓楼的入口和窗户，损坏了汽车。

路经这里的一名20岁的年轻人受伤在医院接受治疗时，又一枚炸弹袭击了历史悠久的隆德大学城的一家杂货店。中部城市林科平的一栋公寓楼成为袭击目标，25人受伤。

索德马尔姆是一个前工人阶级地区，现在已经变得越来越绅士化。古董精品店和纯素食熟食店的出现打破了原来芥末和赤陶漆颜色单调的公寓楼网格。爆炸的目标建筑位于一个公园对面，靠近一个学校。

住在附近的马林·布拉德肖说，紧接着警察封锁了街道，当时他正带着两个孩子去上学前班，感到很害怕。

警方没有逮捕任何人，也不会对有关爆炸的潜在动机发表评论。

布拉德肖表示，如果当时袭击是有目标的，反而会让人们感到更安全，因为它的目的不是要伤害公众。

图片版权 Getty Images Image caption 瑞典首都斯德哥尔摩夜景

瑞典的犯罪团伙是些什么人？

警方说，涉案的罪犯是同一类犯罪团伙的成员，他们通常与毒品交易与不断增加的枪支犯罪有关。2018年，瑞典发生了45起致命枪击事件，而2011年仅有17起。

但是，他们为什么开始使用炸药还不清楚。

瑞典警方不记录也不公布犯罪嫌疑人或被定罪的罪犯的种族背景，但情报局长斯特拉夫说，他们许多人背景大致相同。

她说，这些人在瑞典长大，他们来自社会经济弱势群体，来自社会经济发展落后地区，许多人可能是第二代或第三代移民。

在2015年欧洲移民危机期间，有关移民的意识形态辩论愈演愈烈。但斯特拉夫表示，认为新移民通常参与帮派组织的说法不正确。

对许多政治右派来说，爆炸案火上浇油，为他们关于移民在瑞典过去20年中难以融入社会的论点增加了论据。

自称是一位具有全国性影响的保守派作家米拉·阿克索伊说，未来这个问题可能会更大，甚至更严重。

她说，由于这些移民来自同一领域，有相同的心态，他们很容易互相窜连。他们觉得自己不应该成为瑞典的一部分，他们呆在与社会隔离的社区，并开始犯罪。

这种情绪近年来有所增长，民族主义的瑞典民主党在2018年获得了18%的选票。

但马林·布拉德肖认为，犯罪率更多地与收入和社会地位有关。

阿米尔·罗斯塔米说，在瑞典，种族背景很少在帮派成员关系中起重要作用。他表示，当他采访帮派成员时，新的居住国家就是其帮派，他们的新身份也是帮派纽带。

瑞典媒体对爆炸案有所隐瞒吗？

图片版权 Getty Images Image caption 瑞典媒体对今年6月发生在瑞典中部的袭击事件进行了广泛报道。

这个故事的另一个重要方面是瑞典媒体如何报道它。

10月份在斯德哥尔摩发生3起袭击事件后，公共广播公司SVT被指责为左派进行掩盖，将有关报道排除在晚间主要新闻节目以外。

作家米拉·阿克索伊认为，这个事情他们没有处理好，想大事化小。

斯德哥尔摩大学新闻学教授克里斯蒂安·克里斯滕森自己也表示，对一些节目不关注或很少关注爆炸案感到惊讶，但他认为大报和当地新闻节目都有广泛的报道。

民意调查公司最近的一项研究发现，法律和秩序是瑞典电视和电台以及社交媒体上报道最多的新闻话题。

当局在干什么？

警方表示，他们正设法追查肇事者，但2018年此类案件中只有十分之一罪犯被判有罪。

瑞典警察国家行动部负责人承诺加强与安全警察的协调。

瑞典内政部长宣布增加搜查嫌疑人住所的权力，并加大力度打破有关帮派犯罪的沉默文化现象。

但在索德马尔姆，居民安德斯·赫登斯坦说，必须更加注重社会融合。