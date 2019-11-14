特朗普弹劾案：首日公开听证会披露哪些新信息

你的器材不支持播放多媒体材料 总统特朗普对首日公开听证会的回应：“我一分钟都没看。”（英文）

针对美国总统特朗普的弹劾调查公开听证会星期三（11月13日）揭开帷幕，在全美直播的国会听证会犹如政治“超级碗”。

弹劾调查案的背景是，先后有两名匿名举报人指，特朗普在7月25日与乌克兰总统泽伦斯基（Volodymyr Zelensky）通电话时，特朗普要求乌克兰调查美国2020年总统大选竞争对手拜登（Joe Biden），让外国干预美国大选。

特朗普否认过失，表示这是民主党人针对他的政治迫害。

第一日公开听证发生了什么？

美国国务院官员肯特（George Kent）和美国驻乌克兰代理大使泰勒（Bill Taylor）作为证人出席听证会，两人的证词都指向特朗普为了个人的政治利益，将美国对乌克兰的军事援助、以及与泽伦斯基在白宫会面的邀请作为交换条件。

由于证人此前在民主党人主持的闭门听证会中发表的证词，早前已公诸于众，在当日公开听证会中出现新信息不多。

泰勒披露一则新细节，指他的一名助手透露，曾在7月26日、即特朗普与乌克兰总理通话第二日，听见美国驻欧盟大使桑德兰（Gordon Sondland）与特朗普通电话。根据该名助手引述，桑德兰当时说，“乌克兰人准备推进事情进展”。电话之后，助手询问桑德兰，特朗普对乌克兰持有何种看法，桑德兰回答说，特朗普更关心对拜登父子的调查。

特朗普表示，他不记得上述对话，并认为这是二手信息。

图片版权 Getty Images Image caption 美国驻乌克兰代理大使泰勒

图片版权 Getty Images Image caption 乔治·肯特、玛丽·约万诺维奇和比尔·泰勒都将会在弹劾案调查中作证。

共和党议员在听证会中质疑两名证人的证言，并指出匿名举报者的身份不明。

美国前驻乌克兰大使玛丽·约万诺维奇将在本周五作为证人出席听证会。

白宫怎么说？

特朗普否认自己有任何不当行为，他在推特上让人们去阅读通话的文本，并称之为“完美”。

当日，他在白宫会见土耳其总统埃尔多安，在记者会上，特朗普称自己当日很忙，“听证会连一分钟都没有看”。