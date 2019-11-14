图片版权 Getty Images Image caption 德累斯顿也是反伊斯兰佩吉达（Pegida，即爱国的欧洲人反对西方伊斯兰化的字母缩写）运动从 2014 年开始的地方，它们至今继续在那里举行集会。

德国德累斯顿称其存在极右势力的严重问题，宣布进入“纳粹紧急状态”，折射欧洲对极端主义思潮的担忧。

德国东部城市德累斯顿是萨克森州首府，长期以来一直被视为极右势力的堡垒，是德国反伊斯兰佩吉达运动的发源地。

作为2025年欧洲文化之都的竞争城市之一，该市的议员已经批准了一项决议，称需要做更多的工作来解决极右翼的问题。

但反对者们说，这太过分了。

在欧洲、甚至全世界，如何维护自由、民主的环境，允许有不同意见的人和平理性地表达观点，是一个焦点争议问题。

什么是“纳粹紧急状态”？

“纳粹紧急状态”的表述，类似于气候紧急状态，说明有严重的、需要应对的问题。

来自一个左倾政党、提出动议的地方议员马克斯·阿申巴赫告诉BBC，开放的民主社会正受到威胁。他认为，有必要采取行动，因为政治家们没有采取足够的立场鲜明的行动来反对极右派。

他表示，他在地方议会提出这个动议是试图改变这种状况。他也想知道，在德累斯顿市议会里，他和什么样的人坐在一起。

该决议承认右翼极端主义的态度和行动等等越来越频繁地表现出来，呼吁该市帮助极右暴力的受害者，保护少数民族和加强民主。

2019年11月初，德累斯顿市议会投票表决，以39票对29票通过阿申巴赫的动议。

阿申巴赫表示，市议会通过这项议案表明它致力于培养一个自由、民主的社会，保护少数民族，坚决反对纳粹。

不同意见与议案的作用

德国执政党基督教民主联盟（CDU）的议员们反对这项决议。

基民盟市议会小组主席扬·敦豪瑟（Jan Donhauser）对BBC表示，从其观点来看，这主要是有意挑衅。

他表示，紧急状态是指公共秩序崩溃或受到严重威胁，不该随便轻易提出。而对右翼极端主义的关注无助于该市民众所需做的事情。作为议员，应该是自由民主基本秩序的守护者，无论暴力来自哪个极端主义方面，不论极左还是极右，都不符合自由民主精神。

敦豪瑟补充称，德累斯顿的绝大多数人既不是右翼极端分子，也不是反民主分子。

基民盟在反对该决议的同时表示，希望加强最适合用来打击出于政治动机的暴力的机构。

德国政治学教授凯•阿茨海默曾就极右极端主义问题撰写过大量文章，他表示，该决议的主要影响具有象征意义，但这可能意味着，未来将拨出更多资金用于打击极端主义的计划。

他还说，就他所知，没有任何其他德国城市宣布过纳粹紧急状态的决议，但反对右翼极端主义的决议并不罕见。

图片版权 AFP Image caption 反对极右翼佩吉达运动的民众也在德累斯顿举行抗议示威。

德累斯顿与极右派有什么联系？

德累斯顿长期以来一直以与极右派的联系而闻名。

阿茨海默先生说，20世纪90年代初，新纳粹组织开始在那里举行集会，纪念他们所谓的“盟军轰炸大屠杀”。二战时期，这座城市在1945年被英美军队重点轰炸过。

萨克森州长期以来也是极右翼德国国家民主党和后来的极右翼德国替代党（或译为其它选项党，另类选择党）的据点。

在2019年9月的州选举中，对德国替代党的支持率大幅上升，比2014年上升了17.8%，最终达到27.5%。

德累斯顿也是反伊斯兰佩吉达（Pegida，即爱国的欧洲人反对西方伊斯兰化的字母缩写）运动从 2014 年开始的地方，它们至今继续在那里举行集会。

佩吉达的支持者说，面对伊斯兰极端分子的威胁，需要唤醒民众。他们希望德国限制移民，并指责当局没有执行现行法律。

这场运动在该市引发了大规模的反集会。

整个欧洲的忧虑

近两年来，在欧洲各地其它国家，右翼政党的势力也在上升。

在德国集会的欧洲极右翼政党领袖2017年就乐观地预测，英国脱欧和特朗普入主白宫，预示着欧洲的右翼政党也将迎来复兴。

在意大利、瑞典、丹麦、匈牙利和波兰等等国家，右翼势力纷纷日渐成为更具影响力的政治力量。

数十年来，极右势力没有对西班牙政治产生影响，但在2019年的大选中，成立于2014年的极右政党民声党（Vox）取得令人瞩目的胜利，成为议会的第3大势力。

欧洲极右翼政党的通常一个特点，是和民粹主义、排外、反移民和反伊斯兰等极端思潮结合，这引发了欧洲人对传统的自由民主价值能否延续的忧虑。