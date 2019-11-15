图片版权 Reuters Image caption 圣马可广场

意大利著名旅游城市威尼斯本周经历了半个世纪以来最严重的水灾。意大利政府为此宣布威尼斯进入紧急状态。

虽然威尼斯对大水并不陌生，但此次是自1966年以来最严重的一次， 水深达1.87米。

图片版权 AFP Image caption 圣马克广场被淹前后的对比

最令人痛心的是，一些古迹被淹，受损程度令人担心。

图片版权 Getty Images Image caption 威尼斯80%被淹，一些历史古迹受威胁

由于威尼斯80%以上的地方被淹，情况非常严重。早些时候，威尼斯市长路易吉·布鲁尼亚罗（Luigi Brugnaro）不得不宣布全城进入紧急状态。

布鲁尼亚罗还呼吁政府给与财政援助，拯救威尼斯，把损失减少到最小范围。

虽然， 现在还不完全清楚水灾给整座城市带来多大的损害，但目前已知，威尼斯多处世界知名的景点被淹，其中包括各国游客必去的圣马可广场（St Mark's Square）、凤凰剧院（La Fenice Theatre）等等。

此外，威尼斯当局已经报告有两人死亡。

图片版权 Reuters Image caption 圣马可大教堂地下室被淹严重，人们担心大教堂的柱子可能会受到结构性的破坏。

由于整座城市陷于一片“汪洋”之中， 令道路受阻、交通不畅，学校也暂时关闭。

你的器材不支持播放多媒体材料 威尼斯遭遇半个世纪以来最严重的水灾。

著名景点被淹

图片版权 Getty Images Image caption 被淹前后的凤凰剧院。

威尼斯是世界最著名的旅游城市之一，1987年被联合国教科文组织列入“世界人类文化遗产”。

作为意大利文艺复兴时期的历史文化名城，威尼斯城中处处是景，享有“亚得里亚海上明珠”的美誉。

图片版权 Getty Images Image caption 格瑞提酒店被淹，目前损失不详。

其中，圣马可广场以及广场上的圣马可大教堂（St Mark's Basilica）、南侧的总督宫（the Doge's Palace)以及挺拔的高大钟塔都是游客必游之地。

这是圣马可大教堂在1200年之内第六次被淹。威尼斯当局已经用抽水机从教堂及教堂中12世纪的地下室排水。但人们担心大教堂的柱子可能会受到结构性的破坏。

凤凰剧院（La Fenice Theatre）可谓全世界最著名的歌剧院，建于18世纪。尽管剧院内部幸免被水淹，但洪水已经进入该剧院有许多电子和防火等设施的控制室。

坐落在大运河上的豪华酒店格瑞提（The Gritti Palace）始建于1475年， 是王公贵族、名人政客造访威尼斯时的首选，本次水灾给酒店内部造成严重破坏。

著名的佩萨罗现代艺术画廊（Ca' Pesaro Modern Art Gallery）由于水灾还发生了电线短路，引起一场火灾。目前不清楚损失的细节。该画廊楼上的东方艺术博物馆收藏了3万多件来自中国、日本以及印度尼西亚的作品。

佩莱斯特里纳岛（Pellestrina）是位于威尼斯城和亚得里亚海（the Adriatic Sea)之间的一个狭长地带。它在这次洪水中也受灾严重，其中，已知的两名死者都是来自佩莱斯特里纳。

威尼斯著名的水上巴士Vaporetti已经停运。有图像显示，一些水上巴士被强风和潮水吹走和遭到破坏。

图片版权 EPA Image caption 水上巴士停运

图片版权 AFP Image caption 受洪水影响，一些商户停止营业。

中国游客

Image caption 加里亚托桥(the Rialto Bridge)是威尼斯的象征。

意大利是最受中国游客喜爱的欧洲国家之一， 而威尼斯又是很多中国游客到意大利的必游之地。

威尼斯的许多名胜景点都留下了中国游客的足迹。

虽然，到底有多少中国游客到访过威尼斯这座美丽的水上之城很难有准确的数字。但据中国媒体报道，在威尼斯你能听到中国各地的口音，可见中国游客之多。

与此同时，威尼斯城市游客人满为患，也为这座城市的交通、运输、住房、基础设施等等带来巨大压力甚至损坏。

为此， 威尼斯市政府最近几年发起了“享受、尊重威尼斯”运动，呼吁游客不要在古迹处野餐，不要身穿比基尼在街头行走，不要在主要景点圣马可广场喂鸽子等。

水患原因

图片版权 Getty Images Image caption 佩莱斯特里纳岛已知有两人死亡。

威尼斯是一座由100多个岛屿组成的泻湖城。由于它所处的特殊地理位置，使其经常受到洪水袭击。

特别是近年来随着全球气候变化以及海平面上升，威尼斯的水灾情况日趋严重。

威尼斯市长布鲁尼亚罗认为气候变化是近来威尼斯经历涨潮背后的主要原因。

图片版权 Reuters Image caption 威尼斯市长布鲁尼亚罗还呼吁意大利政府给与财政援助，拯救威尼斯，把损失减少到最小范围。

但BBC气象预报员贝里（Nikki Berry)表示， 威尼斯最近的水灾是由一系列综合因素造成的，这其中包括涨潮以及来自亚得里亚海（the Adriatic Sea)强劲的西风所形成的气象风暴。 当这两者相结合时就形成了高水位（Acqua Alta)。

贝里表示， 虽然我们应该尽量避免把水灾这个单一事件完全归咎于气候变化。 然而，她表示，由于气候变化所带来的海平面上升，加之威尼斯的不断下沉，无疑同其他地方相比，使威尼斯更容易受到由于气候变化所带来的极端气候的影响。

同时， 气候变化也使得极端气候现象变得越来越频繁。

因此，如何防涝泄洪，并保护威尼斯——这一人类共同的宝贵遗产，并使它永久长存是当务之急，同时也是一个巨大的挑战。