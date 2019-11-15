香港抗议 盘点本周最新出现的五个重大情况

图片版权 Reuters Image caption 香港特区政府律政司司长郑若骅在伦敦遭遇一群示威者包围推搡跌倒在地，手臂受伤。

持续了5个多月的香港抗议，至今仍然没有平息的迹象。中国国家主席习近平在巴西出席金砖国家峰会期间表态说，“止暴制乱、恢复秩序是香港当前最紧迫的任务”。

在香港，从上周末开始，香港科技大学学生周梓乐死亡事件使原本有所平静的抗议变得更加激烈和暴力。至周五（15日）夜间，暴力抗议行动仍然在香港多个地区持续。

5个多月的抗议和暴力对抗， 对香港的政治、经济和社会已经造成了哪些影响？BBC中文为你盘点最新出现的五个重大情况：

一、香港经济十年来首次出现衰退

根据香港政府统计处的数据，香港经济十年来首次出现衰退。

香港经济在今年7月至9月间，与上个季度相比萎缩了3.2%。在此之前已经有初步数据预计香港经济步入衰退的情况，香港政府的数字确认了这一趋势。

按照通用的计算方法，如果经济连续两个季度萎缩，则可以定义为经济衰退。

在香港持续了5个多月的抗议行动中，作为香港经济支柱的旅游业和零售业受到很大的冲击。

香港政府发表的声明称，预计香港全年经济将萎缩1.3%。

二、伦敦警方调查香港律政司司长受伤

香港特区政府律政司司长郑若骅在伦敦遭遇一群示威者包围受伤。英国警方表示接报进行调查。

郑若骅周四（2019年11月14日）晚间在伦敦参加一场活动，推广香港作为商业争议解决和交易中心的地位。

有视频显示，当她前往英国特许仲裁员协会（the Chartered Institute of Arbitrators）的一个讲座时，被一群抗议者包围。

一批人举着标语牌，高喊尖叫“杀人犯”等口号，包围了郑若骅一行人。在混乱的推搡中，她倒在地上。

视频显示，之后现场仍充斥一片尖叫呼喊，包括有男子还在大喊“挡住她的路”。但郑若骅在帮助下离开现场。

图片版权 Reuters Image caption 香港中文大学附近的吐露港公路，成为抗议者试图堵塞的一条交通要道。

中国驻英国大使馆的声明说，郑“遭到数十名反中乱港分子围攻，被人推倒，手部受伤。”

“我们对这一恶劣行径表示强烈愤慨和严厉谴责。我们要求英国警方予以彻查，将肇事者绳之以法，并加强对中国在英人员和机构的安全保卫。”

“这些暴力违法者……明目张胆对香港特区官员行凶伤害，再次证明了他们的真实目的是要搞乱香港，瘫痪特区政府，破坏一国两制。现在，他们已经把黑手伸出境外，伸到英国。”

伦敦大都会警察局告诉BBC，他们正在调查一起袭击指控，但没有逮捕任何人。

警方发布的声明说：“一名妇女被伦敦救护车送往医院，手臂受伤。警方调查正在进行中，以确定事件全面情况。”

中国外交部发言人耿爽在周五的记者会上表示，对郑若骅在英国遭反中乱港分子围攻受伤一事表示强烈愤慨和严厉谴责。

三、香港警方循谋杀案调查清洁工死亡

香港一名姓罗的70岁食环署街道洁净服务承办商的清洁工人13日被砖击中头部受伤，送往医院抢救但于14日不治身亡。

香港媒体称，当时有示威者在大街上设置路障，用砖头阻塞道路。有市民清理道路，与黑衣示威者发生冲突。

香港警方发布的声明表示，这一案件已经从伤人案改为谋杀案调查。

香港警方高级官员表示，据警方调查，死者无政治背景，根据监控录像和目击证人，案发时他也没有与人发生冲突，正值午饭后休息时间，只是旁观用手机拍摄，疑似被人蓄意用砖砸死。

四、大学“遭到校外人员占领”

图片版权 Getty Images Image caption 中国官方新华社批评香港的大学老师和校长们持有“歪理”。周五（15日）香港中文大学校长段崇智发表声明，透露“数千名蒙面示威者应网上号召来到中大，相信当中大部分并非中大学生”。

由于香港混乱局势和校园发生暴力冲突，多所大学提前放假，很多大陆学生担忧人身安全，撤离香港回到内地。韩国、澳大利亚、英国等多个国家的大学也要求在香港留学的学生离开香港。

曾爆发大规模暴力冲突的香港中文大学，校长段崇智教授11月15日发布声明，称“数千名蒙面示威者应网上号召来到中大，相信当中大部分并非中大学生”。

声明说，“校园发生大量违法事件，包括纵火、掘起大量砖块、大学的校巴及工作车辆被盗用、教学楼、宿舍及餐厅被毁坏或占据。有人从校外运输物资入大学以大量制造汽油弹，并偷盗大学实验室内可被用作制作爆炸品或对人身造成严重伤害的危险品及易燃品。”

声明说，自周三开始，大学的主要出入口亦被蒙面示威者占据，任何车辆不得进入，包括消防及救护车。“我们的校园已遭受包括外来人士的蒙面示威者占领，情况完全失控及不可接受。”

声明表示，为保证校园内所有员生的安全，大学决定提前终止学期，同时尽力协助校内的员生离开校园。

这一声明发出之前，中国官方新华社刊发评论文章：“香港的大学校园不是法外之地”，称香港的大学校园是教书育人之地，不是暴徒罪犯“庇护所”，“包括校长在内的中大相关人士是否欠市民一个交代？！”

你的器材不支持播放多媒体材料 科技大学本部与将军澳尚德邨事发现场是群众悼念焦点。

五、香港大学校长联合声明

15日晚间，香港九所大学的校长就局势发表联合声明，被认为是香港各大学校方对香港警方以及中国官媒所提出相关批评的回应。

声明表示香港目前正处于四分五裂的局面，“当前的社会纷争，已令大学校园化身成政治角力的场所，政府的回应至今未能有效化解危机，政府必须牵头联合社会各界，以迅速和具体的行动来化解这一政治僵局”。

声明还说，“某些大学已被示威者所控制、校园内有毒的化学品遭拿走、教职员与同学因担忧其自身安全而离开校园”。

声明对大学校园内的暴力行动表明立场，“任何政治观点，都不能成为肆意破坏财物，威胁他人安全以至使用暴力的理据。”

声明同时指出，“任何认为大学可以化解这场危机的期望是不切实际的，因为这些极其复杂而艰难的困局，并非由大学造成，亦无法透过大学纪律程序来解决。”