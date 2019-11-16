特朗普弹劾调查：六个你要知道的最新进展

你的器材不支持播放多媒体材料 约瓦诺维奇形容，总统的实时推文“非常吓人” （英文）

美国众议院对总统特朗普的弹劾调查继续推进，第二场公开听证会美国当地时间周五（11月15日）举行。前美国驻乌克兰大使约瓦诺维奇（Marie Yovanovitch）作证时，特朗普实时发表推文，两人展开隔空辩论。

第二场公开听证会上发生了什么？

约瓦诺维奇作证时表示，特朗普在7月与乌克兰总统通话时称她为“坏消息”，让她感到受威胁。

她还称，多名白宫官员对她进行抹黑，导致她最终被免职。约瓦诺维奇是资深外交官，职业生涯共33年。

共和党人则说，约瓦诺维奇的免职是正常的人事任免。

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特朗普在听证会同时说了什么？

约瓦诺维奇作证时，特朗普同步发推。他说，每个约瓦诺维奇到过的地方都变得糟糕。“她从索马里开始（外交官生涯）的，那里现在变得怎么样了？”

当时正在国会作证的约瓦诺维奇形容，总统的实时推文“非常吓人”，她不认为自己有制造索马里动乱的能力。

民主党人表示，特朗普的推文涉嫌干扰证人。

特朗普稍后回应说，他的推文一点也不具有威吓意味，并指听证会是“耻辱”。

特朗普前顾问为何被判有罪？

同日，特朗普的前任顾问斯通（Roger Stone）被判向国会作虚假陈述、妨碍司法公正、干扰证人等七项罪名成立。他是自通俄门调查以来，第六个被判罪名成立的特朗普顾问。干扰证人的罪名最高刑罚是20年监禁。

检察官指，关于2016年大选特朗普竞选团队与维基解密的交流，斯通向国会做出了虚假陈述。维基解密当年公布了俄罗斯黑客窃取的民主党电子邮件。

特朗普在推特上称斯通的有罪判决体现了“双重标准”，他指责在2016年大选的民主党对手希拉里、多名民主党人、调查通俄门的特别检察官穆勒也曾“说谎”，但未被入罪。

多少人收看了公开听证会？

美国众议院的弹劾调查公开听证会实时向外界直播。

估计一共有1380万人收看了“通乌门”在周三的首场公开听证会，收视率比起前FBI局长科米（James Comey）与美国最高法院大法官卡瓦诺（Brett Kavanaugh）的听证会收视率要低，后两场听证的收视人数约2000万。

美国人支持弹劾特朗普吗？

统计调查网站FiveThirtyEight的估算显示，美国人在支持还是反对弹劾特朗普的问题上分裂。

48.5%的美国人支持弹劾特朗普，45.7%的人则持反对意见。随着通乌门调查的推进，支持弹劾的比例略有上升。

立场亲共和党的福克斯电视台早前的民意调查亦得出相似的结果，支持弹劾的人数略高于反对一方，但几乎势均力敌。

弹劾调查程序下一步如何发展？

美国国会下周二到周四将继续举行听证会，美国驻欧盟大使桑德兰、副总统彭斯的助手、前白宫国家安全委员会负责欧洲和俄罗斯事务的高级官员、负责俄罗斯、乌克兰与欧亚事务的国防部官员等都将陆续登场。