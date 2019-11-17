图片版权 汉阳大学学生提供 Image caption 11月13日下午，在位于首尔的汉阳大学校园内，十几名韩国学生与五十多名中国留学生就香港示威问题对峙许久。

“（韩国人）跟这个有什么关系。你们想要的是什么？”对峙中的一方问。另一方则反问，“民主主义难道不应该是全世界人都应享有的东西吗？”

11月13日下午，在位于首尔的汉阳大学校园内，十几名韩国学生与五十多名中国內地留学生就香港示威问题对峙许久。

伴随香港示威局势近期升级，最近有人开始在汉阳大学人文学院教学楼内张贴支持香港示威的宣传纸。当地时间当天下午3时许，十几名中国留学生来到张贴处，向保护宣传纸的韩国学生表示抗议。

据在场学生描述，有一些中国学生当时试图遮挡支持香港示威的香港有关宣传纸，韩国学生试图阻止这种行为，双方发生争论，声音越来越大。

之后还有一些外校中国留学生来到事发地点，双方对峙近四个小时，期间双方发生一些肢体碰撞，警察与学校相关人员也曾到现场了解情况。

在汉阳大学就读的学生金智文（音译）告诉BBC，“在这之前还有中国学生对我们说‘你们在打工吧’，并把10元或百元韩币硬币扔向我们，当天中国人还在我们贴的文宣上贴脏话，在我们试图阻止的时候冲突发生了。”

他说，“不是我们忽视中国学生的意见，我们是让他们不要宣泄情绪，而是用其他方式表达自己的意见。”

汉阳大学学生崔振（音译）表示，“在场中国学生要不就说，‘如果你不了解中国或者香港就没有资格在这个问题上发言’，要不就是说‘如果日本或者朝鲜问题上中国这样做你们也接受吗’。”

图片版权 汉阳大学学生提供 Image caption 在汉阳大学支持香港示威的文宣上，多张反对香港示威的贴纸与图片盖在大字报上。

崔振称，从13日起中国留学生与韩国学生间就香港问题已经发生多次争吵。

15日，一些中国学生开始在同一地点附近张贴反对香港示威的板报，一名中国留学生称，自己之所以会过来，是因为“看到有韩国学生张贴支持‘港独’的标语，觉得太过分了”。

这名要求匿名的中国学生告诉BBC，“韩国人支持的是民主，民主没有错，我们反对的是‘废青’这种放火烧大伯、向别人扔砖块的这种暴力行为”，他还说，看到有韩国学生贴文宣称中国“不是社会主义国家，是帝国主义国家”，感觉韩国人看中国人有些“偏激”，“不了解中国”。

多座校园发生冲突

不仅是在汉阳大学，延世大学、高丽大学、首尔大学、梨花女子大学和韩国外国语大学等多座韩国校园最近均有韩国学生与中国留学生因为涉及香港的宣传纸发生摩擦。

在延世大学中央图书馆的一面墙上，原本张贴的支持香港示威的宣传纸被不明人士撕毁，支持香港示威的横幅也多次被破坏。

图片版权 Workers' Solidarity延世大学分支 Image caption 延世大学校园内的香港示威文宣被人撕毁。

张贴宣传纸的Workers' Solidarity延世大学分支称，他们曾三次张贴横幅，支持香港示威，但12日第三次张贴的横幅几小时不到就被人摘下。

首尔西大门警察署表示，13日接到有关情况报案，现正以财物损坏嫌疑进行调查。

高丽大学的校园也有类似情况发生。

高丽大学安岩洞校区内部分区域有支持香港示威的大字报张贴在墙上，同时也有反对香港示威的各种贴纸。

14日高丽大学中国学人学者联谊会发表公告，提及近日中韩学生发生的冲突，声明称许多在韩学生反映韩国校园内支持香港的行为是“有组织、有预谋、有资本介入”的，并希望大家不要撕毁、覆盖他人宣传纸，“合理合法爱国爱港”。

据高丽大学中国学联介绍，该组织为中国驻韩大使馆教育处批准成立的社会性团体。

中国大使馆：“令人遗憾”

15日，驻韩中国大使馆发言人就香港局势发表谈话。

在中国使馆官网发表的谈话内容显示，该发言人称“个别大学校园内出现中韩两国部分青年学生感情对立情况，令人遗憾”，并称“中国青年学生对损害中国主权、歪曲事实的言行表示愤慨和反对，理所应当，也是情理之中”。

图片版权 Screengrab Image caption 驻韩中国大使馆网站

但当天下午，首尔一些大学生团体就这份谈话召开紧急记者会见，对其提出反驳。

15日多个学生组织发出紧急声明，称驻韩中国大使馆的谈话是在“鼓励中国留学生破坏香港示威文宣的行为”，并表示不管是否支持香港民主化示威，所有人都有“表达自己意见的权利”。

同时，中国官方小报《环球时报》也在微博上提及韩国校园中发生的冲突。《环球时报》暗示，这些事件都是“有组织”的。而在这个贴文下面，中国网友纷纷对此表示愤怒，有网友留言称“无限期延长限韩令”。

尽管香港示威期间在不少国家都发生了中国留学生与香港留学生之间的冲突，但中国留学生与当地学生发生冲突的情况并不多见。近来韩国不少高校陆续出现支持香港示威的声音，且规模越来越大。韩国不少民间团体也陆续就香港示威发声，组织多种活动支持香港民主运动。

据悉崇实大学、首尔市立大学、韩国外国语大学、圣公会大学、东国大学等学校也有学生准备张贴相关文宣。

据韩国教育统计服务（KESS）统计，去年韩国中国留学生数量占全体赴韩留学生数量的45%。