朝鲜三日发射六枚“短程飞行物”

Image caption 有分析认为，朝鲜近日连续发射的或是改良型KN-02导弹，或是一种300毫米口径的火箭炮。

韩国媒体称，朝鲜方面周一（20日）再次向半岛东部海域发射两枚“短程飞行物”。 由此计算，朝鲜在三天内连续向海上目标发射了六枚疑似为短程导弹的物体。

有韩国国防部官员向媒体透露称，朝鲜发射的“短程飞行物”估计是射程在120公里左右的改良型的“KN-02导弹”。

KN-02是一种在前苏联短程导弹SS-21基础上改良而成的固体燃料移动式导弹，最大射程为120公里。

也有韩国军方分析人士认为，朝鲜此次可能试射了正在研发中的300毫米以上口径的火箭炮。

导弹？火箭？挑衅？

朝鲜祖国和平统一委员会则在周一表示，近日发射的飞行物为“火箭”，是朝鲜方面常规军事演习的一部分。

韩国军方表示，正在对朝鲜的发射意图和飞行物类型进行进一步分析；有分析人士认为，朝鲜有可能意图再次通过挑衅制造紧张气氛。

有分析人士认为，朝鲜此次发射的飞行物射程并不对日本以及美国在韩国和日本的军事基地构成危险，因此有可能主要是向韩国政府施加压力。

针对在中国参与联合国制裁后朝鲜再次疑似试射导弹一事，包括新华网在内多数中国官方媒体只是低调转载韩国媒体报道，并未附加任何评述。