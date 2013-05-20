奥巴马晤吴登盛赞扬缅甸政治改革

Image caption 美国总统奥巴马会见到访缅甸总统吴登盛

美国总统奥巴马赞扬到访的缅甸总统吴登盛，领导缅甸走向政治经济改革。

奥巴马周一（20日）向吴登盛表示，美国将帮助缅甸走上“漫长、艰巨但绝对正确的道路”。

吴登盛是自1966年以来第一位到访美国的缅甸总统。

奥巴马同时对缅甸针对穆斯林少数民族的暴力表示关注。

而吴登盛也承认缅甸面临很多挑战，“要让民主开花结果，我们必须向前推进，展开经济和政治改革。”

BBC在美国首都华盛顿的记者保罗·亚当斯说，奥巴马显然意识到外界对吴登盛此次访问的批评，因此他在白宫与吴登盛的会谈是诚挚的，但却并非热情洋溢。

亚当斯说，但这一访问本身意义重大，显示在奥巴马看来，尽管缅甸还需要继续小心对待，但却已经是一个成功的故事。

有美国媒体评论认为，这次奥巴马政府邀请吴登盛访问，是对他推动缅甸民主化进程迄今为止的“最大奖励”。

这也正是人权人士提出批评的地方。

不少人权组织和美国政界人士表示，缅甸民主化进程尚未完全，军队仍占据议会四分之一议席，缅甸国内也仍然存在针对穆斯林的宗教暴力以及其它继续侵犯人权的现象，因此允许吴登盛访问的时机并不成熟。

缅甸自2011年恢复文官政府以来，接连推出一系列政治改革，结束了近乎50年的军人统治。

美国媒体分析指出，吴登盛曾任缅甸军队将军，并长期是不受西方欢迎的缅甸军政府强人之一； 而他此次之所以能够成行，主要是因为缅甸民主化进程开始以来，西方对缅甸的态度正从“全面封锁”转变为“全面拥抱”。