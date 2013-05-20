美俄克拉荷马州遭遇龙卷风灾

Image caption 美国电视新闻画面显示龙卷风灾区房屋被摧毁

美国中部俄克拉荷马州星期天（5月19日）遭遇多个龙卷风吹袭，造成至少一人死亡。

美国媒体报道称，俄克拉荷马、爱荷华、明尼苏达以及堪萨斯州星期天均出现龙卷风天气。

其中俄克拉荷马受灾最为严重，境内至少出现四个龙卷风系统，全州有16个县宣布进入紧急状态。

俄克拉荷马州肖尼镇一个移动房屋园区被彻底摧毁，造成多人受伤，一人死亡。

电视记者从现场报道称龙卷风过后当地遍地残垣，不少树木被连根拔起后被龙卷风绞碎，断掉的电缆横在马路上。

很多龙卷风灾区均失去水电供应。

美国中西部平原地区是世界上龙卷风灾最为严重的地区之一，有统计称美国每年平均遭受1200个龙卷风袭击，是世界上龙卷风发生最为频繁的国家。

1925年3月美国曾发生大规模龙卷风灾难，密苏里州、伊利诺伊州以及印第安纳州受灾，导致近700人死亡。