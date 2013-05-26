数千人完成波士顿马拉松赛事悼念死者

Image caption 选手们在活动中高举三面美国国旗和一面中国国旗，悼念死者。

美国波士顿马拉松比赛因爆炸案被迫中止后，数千名选手和支持者周六（25日）回到现场完成未完的赛事。

上月中旬，当地举行的马拉松比赛终点线附近先后发生两起爆炸，造成三人死亡，超过130人受伤。

选手们在周六的活动中一边高举三面美国国旗和一面中国国旗一边奔跑，悼念在爆炸案中遇难的两名美国人和中国留学生吕令子，以及在数天后追捕嫌犯时遇害的警员。

活动发言人麦戈纳格尔表示，这起活动纪念了死者，也表扬了在爆炸案发生后协助善后的救援人员。

麦戈纳格尔说，对那些未能完成赛事的选手来说，这让他们有机会感受冲过终点线的一刻。

目前，爆炸案的两名兄弟嫌疑人中，哥哥塔梅兰遭警方击毙，弟弟焦哈尔也已经被捉拿归案。

美国媒体上周报道称，焦哈尔曾在最后藏身的船里面留下字条，声称袭击是为了报复美国在伊拉克和阿富汗发动战争，而马拉松赛事的遇难者是“陪葬品”。

焦哈尔正面临使用大规模杀伤性武器，以及恶意破坏财产造成死亡的控罪。倘若罪名成立，他可能面临死刑。

此外，另外还有35名马拉松选手将于周日在印第安纳波利斯赛车场象征性跑完剩下的里程。