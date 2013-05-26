美媒：中国外交官亲属纽约行窃

Image caption 据《纽约邮报》称，曼哈顿哈罗德广场梅西百货公司一名店员跟踪被告一段时间后上前质询并叫来保安。

美国著名八卦新闻小报《纽约邮报》独家消息称，一名中国外交官的亲属在纽约市中心梅西百货偷衣服被发现并被起诉后出庭受审。

报纸引述庭审记录说，这名中国女子涉嫌在梅西百货公司把价值共148美元的两件衬衫和一件裙装放在肩包里，未付款而准备离店时被保安拦住并在她包里找到有关衣物。

警察拘捕并起诉这位名叫王果（音）的37岁女子后，报道引述不具名消息来源说，两名中国驻纽约领馆人员赶到警察局，并对办案警员态度恶劣，甚至拍桌子叫骂。

据悉，中国驻纽约领馆否认上述这两人受雇于领馆。

报道还引述消息来源说，被告是一名王姓前中国驻纽约领事的姊妹，当时持旅游签证在美探亲旅游，去警局的两人中有一人是她兄弟的妻子。

被告在曼哈顿刑事法庭出庭时就两项轻微控罪受审；法庭正考虑是否无条件撤案。

《纽约邮报》是默多克新闻集团拥有的美国著名八卦小报之一，历史悠久，发行量巨大。