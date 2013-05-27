日本公布最新众议院议员个人资产

Image caption 日本大藏相麻生太郎（左）与首相安倍晋三在众议院。

据星期一（5月27日）公布的最新统计，日本众议院议员个人资产平均超过3千万日元。

日本共同社报道说，日本众议院议员的平均资产为3228万日元，(约合196万元人民币)，略高于上一次，在2010年2月8日公布的3152万日元的数字。

这也是自1993年根据日本《国会议员资产公开法》公布个人资产统计开始以来的首次上升。

在去年12月的日本大选中当选的众议员公布的个人资产统计包括议员拥有的金融资产、土地及房产。

其中，个人资产最多的是自民党员、前总务相鸠山邦夫，达19亿9884万日元(约合1.2亿元人民币)。

日本大藏相兼副首相麻生太郎的总资产为4.36亿日元(约2700万元人民币)，排第三位。

个人资产排在前三名的都来自执政的自民党。

日本首相安倍晋三的资产约为1.08亿日元(约合620万元人民币)，名列第25位。

184名新当选议员的人均资产为2290万日元(约合139万元人民币)，比上次公开时增加了近一倍。

共同社报道说，此前由于富裕议员的引退，代之以资产较少的年轻议员，导致众议员人均资产持续减少。

最新的统计显示人均资产增加的原因之一，是新当选议员中有多人拥有雄厚的资产。