越南总理：强国必须建立战略互信

Image caption 越南总理阮晋勇呼吁中美承担更大责任。

越南总理阮晋勇在香格里拉对话中以“如果没有了信任，一切都将失去”这句越南谚语开始他的演讲。

在45分钟的演讲中，阮晋勇虽然并未指明任何造成失去信任的国家或个别事件，不过却不下三十次提到“建立战略互信”的重要，同时强调大国所需承担的责任。

他说，尽管亚太地区目前享有迅速的发展，不过当看到过去几年的整体情况，则不由得对潜在的风险和对和平及安全的挑战感到担忧。

他说，朝鲜半岛以及东海和南中国海的主权纠纷、难以预料的发展都将对区域和平造成威胁。

他警告说：“首先，海事安全以及通航自由都是让国际社会感到关注的问题。在区域的某个地区内，出现了偏向采取单边势力、毫无根据的要求与行动的情况，这些都违反了国际法律，始于强迫性与权力政治。”

“区域外的势力”

在演讲中，他将美国和中国形容为“区域外的势力”。

他表示没有区域国家会反对外部势力的战略性接触，不过他希望中美能为区域和国际承担更大的责任。

他说只要“迅速崛起的中国和太平洋势力美国”在战略和行为上遵守国际法，尊重各国的独立与主权，它们将能为共同的和平、合作与繁荣做出真诚的贡献。”

在演讲结束后的问答时间中，一名中国解放军与会者要求阮晋勇明确指出因违反国际法而使通航自由受阻的事例。

阮晋勇首先重申演讲内容，指出南海的安全与稳定是大家共同的目标，之后说“没有必要重复提出最近事态的发展”。最后他要求各方落实《南海各方行为宣言》，共同推动《南海行为准则》，遵守1982年《海洋法公约》确保通航自由。

争端不断

近年，南海主权纠纷升温，导致争端不断，中国和菲律宾在去年甚至发生军舰对峙。中国坚持对南海拥有大部分主权，而越南、文莱、马来西亚、菲律宾也宣称对此区海域拥有主权。

本周一（27日），一艘越南渔船声称在西沙海域遭中方射击受损，越方就此向中方提出外交抗议，不过中国外交部则指越南的指责“完全不符合事实”。

这是自今年3月份两国船只在有争议的西沙水域发生冲突以来中越之间又一次交锋。

在上个月的东盟峰会中，东盟国家敦促中国尽早签署具有法律约束力的行为准则。