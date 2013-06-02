习近平寻求与特立尼达推进能源合作

Image caption 习近平与比塞萨尔举行了会谈，讨论深化贸易和能源投资方面的合作。

正在展开美洲四国访问行程首站的中国国家主席习近平星期六（6月1日）会晤了加勒比海地区的特立尼达和多巴哥共和国总理比塞萨尔。

作为首位访问英语加勒比海地区国家的中国领导人，习近平当天还会见了特立尼达和多巴哥总统卡莫纳、参议长史密斯和众议长马克。

中国目前是世界上最大的能源消费国，而特立尼达和多巴哥是向中国供应石油和天然气的主要国。

习近平在会谈结束后表示，中特两国均同意将推进基础设施建设、能源和矿业等领域的合作，并在农业、渔业、科技、投融资、通信和新能源等领域开拓新的合作。

比塞萨尔则说，特立尼达和多巴哥视中国为“一个关键的商业合作伙伴”，以及该国能源产品的一个潜在新市场。

根据政府数据显示，拥有丰富石油和天然气资源的特立尼达和多巴哥有40%收入是来自占出口额80%的能源领域。

习近平与比塞萨尔在会后共同出席了经济技术合作协定等合作文件的签字仪式。

与此同时，特立尼达和多巴哥宣布将于今年晚些时候在中国设置大使馆，而比塞萨尔也将于11月份前往中国进行正式访问。

习近平之后将前往哥斯达黎加和墨西哥访问，并于7日至8日在美国加州安纳伯格庄园同美国总统奥巴马举行非正式会晤。