红十字会对叙边镇困境感“震惊”

Image caption 叙利亚政府军与叛军武装份子在古赛尔镇展开激战。

红十字国际委员会对叙利亚边境重镇古赛尔镇遭到围困表示震惊，并称已准备即时前往提供援助。

红十字会表示，叙利亚政府军与叛军在接近黎巴嫩边境的古赛尔镇展开激战，造成镇内的药物和食水出现短缺。

一名叙利亚反对派活动人士此前对BBC说，大约有近3万名平民被困于镇内。

负责中东地区事务的红十字国际委员会官员马尔迪尼在一份声明中表示，随着斗争持续，平民和伤员都可能为此而付出更沉重的代价。

此外，联合国秘书长办公室也呼吁叙利亚战争双方容许居民离开逃生。

BBC记者福克斯在日内瓦指出，由红十字会与联合国同时发出紧急声明来看，这意味着他们认为当地情况已变得极其危急。

距离黎巴嫩边境仅10公里的古赛尔镇被视为一个用来走私武器的重要物流枢纽，该镇附近的主要道路连接着霍姆斯和首都大马士革。

自黎巴嫩真主党武装份子上月介入支持叙利亚政府军以来，古赛尔镇的战火随之加剧。

而“叙利亚自由军”的援军据称也从东北面突破入境支持陷入困境的叛军武装份子。