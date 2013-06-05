斯洛文尼亚前总理扬沙因受贿罪获监两年

Image caption 扬沙是斯洛文尼亚脱离前南斯拉夫联邦独立的关键人物

曾两度出任斯洛文尼亚总理的扬沙（Janez Jansa）因贪腐受贿罪被法庭判处两年监禁。

扬沙受到指称说，他同另外两名被告在同一个芬兰公司的军事采购合同中寻求获得两百万欧元的回扣。

这笔交易涉及2006年斯洛文尼亚政府向芬兰军火供应商帕特里亚公司（Patria）购买135辆装甲运兵车的合同。

该项合同价值2.78亿欧元，但在腐败指称披露后被取消。

扬沙说，对他的指控是政治动机，他会就判决上诉。

今年初，斯洛文尼亚爆发大规模游行示威，抗议政府腐败和经济萧条。

而后该国国民议会通过不信任投票，宣布解散了以扬沙总理为首的联合政府。

斯洛文尼亚目前面临严重经济问题。

不断有揣测说，斯洛文尼亚很可能会成为要求财政救助的下一个欧元区成员国。