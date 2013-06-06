中国使馆要求加纳停止搜捕金矿外之华人

Image caption 加纳是非洲第二大黄金出产国。

据中国官方媒体报道，中国使馆要求加纳当局停止在采矿区以外搜捕中国侨民，并给予被捕的非法采金者人道对待。

此前，中国外交部表示有116名中国公民涉嫌非法采金而被加纳当局逮捕，新华社引述中国驻加纳大使馆说，被羁押的中国公民达124人。

使馆称已约见加纳政府高层，要求加方立即停止执法部门到采矿点以外的中方人员聚居点实施搜捕的类似行动。

加纳政府则表示，近期将暂停在非法采金矿点以外的地方抓捕非法采金人员的行动，并会为有意回国的中国非法采金人员提供便利。

新华社报道说，中国使馆官员已多次到移民局拘留所探望被押人员，送上生活品及安排医护人员为他们进行检查和治疗，在押人员除了个别患疟疾外，没有重病和受伤情况。

法新社引述中国驻加纳大使馆政治处主任余杰称，这些中国公民将会被遣返。

中国外交部发言人洪磊星期三（6月5日）表示，外交部和中国驻加纳使馆一直与加方保持密切沟通，要求加方妥善处理相关问题，维护身在加纳的中国公民的安全和合法权益。

加纳法例禁止外国人参与当地小型采矿工作，但有很多中国人在当地从事小型采矿工作，其中一些人从邻近国家非法入境。

去年，加纳政府亦曾多次拘捕中国非法采金公民。同年5月，中国外交部曾发布海外安全提示，要求中国公民不要在加纳非法采金。

非法采矿被指导致土壤流失问题恶化，污染食水供应和危及矿工安全。加纳政府自上月开始加强打击非法采金人员。