俄罗斯总统普京同妻子电视上宣布离婚

Image caption 俄总统普京和妻子柳德米拉的婚姻维持了30年。

俄罗斯总统普京和其妻子柳德米拉周四（６月６日）宣布，他们30年的婚姻已经结束。

两人在观看了一场芭蕾舞表演后在电视台公布了这一消息。

普京说，离婚是两人共同的决定“我们几乎不见面，各自都有自己的生活”。

普京妻子柳德米拉近几个月来基本没有在公众场合出现，引发俄国媒体各种揣测。

柳德米拉在电视上表示，两人对离婚的处理是“非常文明”的。而且他们二人会一直保持密切的关系。

普京和柳德米拉1983年结婚。二人育有两个女儿。

两人最后一次一起在公众场合露面是在去年5月7日，普京第三次就任俄罗斯总统的时候。