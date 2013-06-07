学者称中美非正式峰会创造良好机会

跃生

BBC中文网记者 发自美国南加州

2013年6月7日

图像加注文字， 裴敏欣在他的办公室接受了BBC中文网记者的采访（BBC中文网照片）。

中国国家主席习近平将于星期五（6月7日）晚些时候抵达位于美国南加州兰乔米拉奇镇的安纳伯格庄园，与美国总统奥巴马举行非正式会晤。

有关这次引人注目的中美元首非正式峰会，美国克莱蒙麦肯纳学院政治学教授裴敏欣接受了BBC中文网记者的采访，发表了他对这次峰会的看法。

安纳伯格庄园所在的兰乔米拉奇镇位于美国南加州重要城市洛杉矶以东大约200公里的地方，而克莱蒙麦肯纳学院所在的克莱蒙镇大约处在洛杉矶和兰乔米拉奇镇的中间。

克莱蒙麦肯纳学院是一所完全由现代建筑构成的大学，显得非常整洁。记者来到这里的时候已经是当地时间6月6日下午6点左右，校园一片寂静。

裴敏欣教授在他的办公室里对BBC中文网记者说，美中首脑的这次非正式会晤是一个很好的事情，在中美最高层之间创造了难得的长时间交流的机会。

他说，如果是正式的国事访问，在白宫也就两三个小时，在这里有六个小时的时间，相当于三次正式访问的时间，效果是很好的，可以增加两个人之间的了解。

他还说，这次会晤也为美国了解习近平提供了很好的机会。以前美国副总统拜登曾经和习近平接触过较长时间，但是当时习近平还是“太子”。现在他接班了，美国方面想知道他到底打算干么。

关系并不成熟

这次中美峰会以非正式的形式在庄园举行，引起了许多观察家的关注。有人说，这样的会晤显示出了中美关系向成熟化方向的发展。甚至有中国学者指出，到家里吃饭才算关系比较近了。

显然，裴敏欣教授对这样的观点并不认同。他说，这种非正式峰会固然重要，但是没有必要过分解读。

图像加注文字， 在美国加州印第安维尔斯，等待习近平到来的人群。

裴敏欣教授说，中美关系对美国比以前更重要了，但成熟谈不上，中美关系其实很不成熟。拿俄罗斯这样的大国来比较，俄罗斯和美国的关系并不紧密，但是美国也不会对俄罗斯进行像对中国那样的战略防范，采取一系列动作来防止中国形成所谓对美国的威胁。

他强调说，看中国和美国的关系还是要看实质。实质就是制度和制度间的竞争问题，是两个大国之间的权力竞争的问题。但是在全球化时代，双方又有合作的需要。最主要的是，两国都不希望发生战略冲突。

裴敏欣教授也不大赞同有关习奥非正式峰会显示中国外交政策发生变化的观点。他认为，这主要是因人而异，因为习近平本人希望通过这次访问给外国人看，表明自己不在乎这些礼仪上的东西，主要是要谈共同关心的问题。

但是他指出，江泽民时代的中美关系和现在的中美关系的确有很大的不同，主要是中国的实力增加了，中国的重要性增加了。所以说，一旦中国领导人提出举行这样的非正式峰会，美方还是比较愿意满足中国领导人要求的。如果是江泽民当年提出这样的要求，美国不一定会答应。

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