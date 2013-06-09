自然界中处处可以看到“人脸”

BBC《杂志》栏目最近的一篇文章调查了一种叫做幻想性视错觉（Pareidolia）的心理现象，即人们在没有生命的物体中看到人脸。这篇文章引起许多回应，读者把自己在自然风景、物体和剩饭中看到的人脸图案发过来。下面是其中一些照片：

1. 上面是Patrick Allen在度假期间给他女儿拍的照片，他说：“威尼斯到处是奇特的地方。但是没有比在很多房子外面的能够显示人脸的信箱和门铃综合物更奇特了。”

2. Davina发来了的照片：生拌蔬菜中的人脸。

3. Molly Edbrooke说：我们在我们的木头地板上发现了一个小精灵的脸。

4. Andrea Hatley发来的照片：2012年夏天的西红柿。

5. Gary Slade发来的照片：在谷歌地图上发现的“人脸”，此处位于汉普舍尔郡的Eversley 村庄附近。

6. Amanda Cockburn说：今年4月我在诺森伯兰郡的沃克沃斯发现了这个。

7. Mike Jones说：这是个煎鸡蛋，我把它吃掉了。是否因此我成了个坏人？它的表情似乎没有影响到品尝的味道，但我想我的内疚稍微地影响了我的味觉享受。

8. Antony Phin说：我在佩思郡路边的沟里发现了这个被人丢弃的东西。它在路边多年被人忽视显然对它的精神状况产生了不良影响。

9. Brian Docherty说：我上周考了这块绝好的面包。当我把它翻过来的时候，它看上去很像电影里的外星人。不过我得说，它味道美极了。

10. Graham Elder说，这是个有张脸的薯片。不幸的是，它不像任何著名人物，就是看上去很喜兴。

11. Tony Hainsworth说，我儿子在这个残留番茄酱的碗里看到了一张脸正朝我们看。挺吓人，看上去有点像我。

12. Jennifer Peers说，在冰岛的Skogarfoss瀑布边上的山头岩石就像个人头。

13. Terry Bass说，在朋友花园里的树上有类似鸟的图案。

最后一张是《杂志》栏目看到的，这是个水桶，看上去像复活节岛上的雕像。一个小男孩见了水桶嚷嚷说：是个人。