德国东部易北河马德伯格市河段决堤

Image caption 德国东部车功能是马德伯格附近的易北河决堤，迫使数万民众紧急疏散。

欧洲中部汛情继续。德国东部城市马德伯格市附近易北河一处河段决堤，迫使数以万计民众紧急疏散。

据报，周日（6月9日）在马德伯格市河段的易北河水位高达7.44米，是平时2米水位的近4倍。

在匈牙利，多瑙河水位也已涨到十年来最高点； 不过，专家预计洪峰将顺利通过匈牙利。

来自匈牙利首都的报道称，周日夜间洪峰将通过布达佩斯； 专家预计洪峰到时布达佩斯段多瑙河水位将超过9米，最高水位可能达到9.5米。

近日中欧大水已经造成15人死亡和无数人被迫弃家离去，财产损失预计有数十亿欧元。

德国政府已在在多个州调动军队投入抗洪救灾工作。

尽管专家预测洪峰将顺利通过，匈牙利仍然宣布进入紧急状态，并调动大量人力在多瑙河沿岸固堤防洪。