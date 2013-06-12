美国安局长：秘密监听曾成功阻止恐袭

Image caption 美国国安局局长基斯·亚历山大为美国采取监控手段在参议院情报委员会作证。

美国国安局局长亚历山大说，采取广泛秘密监控手段，阻止了“数十起”可能的攻击。

在棱镜Prism监控项目被美国国安部门承包商雇员斯诺登曝光之后所作的首次公开评论当中，基斯·亚历山大将军为美国广泛地通过监控电话与网路做出辩护。

他向参议院情报委员会表示，秘密监控成功地阻止了在美国国内外的数十起恐怖袭击阴谋。

至于如何在个人隐私和国家安全区的平衡这个问题上，亚历山大将军表示美国国安局一直都很小心翼翼。

他表示，希望所有的美国民众都能了解“美国国安局努力地想要透明、保障民权以及隐私，但是同时也要保障国家安全”。

亚历山大将军说，他“宁可被公开痛打一顿，也不愿意让人认为我隐瞒了什么会危害国家安全的事情”。

先前，英国的《卫报》引述现藏身香港的斯诺登所提供的资料，报道称美国政府利用棱镜系统，从谷歌等网路企业以及电话公司的服务器取得资料。

（编译：威克 责编：路西）