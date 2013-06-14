空中客车A350完成首航试飞

Image caption 空中客车A350在法国图卢兹起飞。

欧洲空中客车的新一代飞机A350星期五（6月14日）成功完成首航试飞行。

空中客车A350飞机星期五上午从法国图卢兹起飞，完成四个小时的飞行之后，安全返回图卢兹降落。

空中客车A350飞机在设计上使燃料效益更高，是美国波音787梦幻客机的直接竞争者。

A350飞机被视为攸关空中客车的未来发展，对空中客车和波音之间的市场竞争关系重大。

先进科技

空中客车表示，采用罗尔斯•罗伊斯Trent XWB引擎的A350客机，其燃料效益比上一代的广体型客机提高25%。

和波音787梦幻客机一样，空中客车A350也采用先进材料制造，包括材质很轻的碳材料。

目前空中客车已经接到超过600架A350的订单，波音787则有890架订单。

空中客车预计在2014年底以前开始向客户交付A350客机。

（编译：陈书敏 责编：李莉）