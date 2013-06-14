叙利亚当局谴责美国的化武指责

Image caption 叙利亚政府指责美国为武装叙利亚反叛组织找借口。

叙利亚将美国对其军队使用化学武器的指责称为“谎话连篇”。

美国在宣布发现叙利亚军队对反叛军队使用化学武器后，奥巴马政府决定给叙利亚反叛军队“直接军事援助”。

叙利亚反叛组织领导人伊德里斯对BBC表示，这是一个“非常重要的步骤”。

但叙利亚外交部说，美国利用“编造的所谓化学武器信息”为向叙利亚反对派提供武器寻找理由。

激烈战斗

而叙利亚最大城市阿勒颇则出现了几个月来最激烈的战斗。

英国首相卡梅伦表示，在叙利亚政府军使用化学武器问题上，英国政府也和美国政府持同样的观点。但英国政府还没有决定是否武装援助反叛组织。

据联合国最新公布的数据，叙利亚两年来的战乱已经导致超过93000人死亡。

有1700名10岁以下的叙利亚儿童在战乱中死亡。

（编译：立行 责编：跃生）