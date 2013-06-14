德总理默克尔促年轻人外出寻找工作

2013年6月14日

图像加注文字， 默克尔要求年轻人增加流动性

德国总理默克尔在星期五（6月14日）接受BBC采访时说，欧元区的大批失业青年需要离开家乡，外出寻找工作。

目前在欧元区有大约360万年轻人失业，默克尔形容这是一个“巨大的危机”。

在西班牙和希腊等欧元区国家，失业率已经达到了前所未有的水平，而默克尔在这些国家往往受到严厉的批评。

但是，她在接受BBC采访时为欧元区所实施的严格控制支出的政策进行了辩护。

她似乎不大愿意使用“紧缩”这个词汇。她说，“在就业和增长方面，欧元区和其他国家目前遇到了困难。问题不是紧缩，而是如何恢复增长。”

增加流动性

她说，让年轻人为本不是他们所造成的问题埋单是不公平的，但是没有别的办法，“我们必须在欧洲创造能够销售的产品或服务”。

她敦促年轻人外出寻找工作，在找工作时要有更大的“流动性”。

默克尔举例说，她当年在东德目睹了两德统一的历程，她所在地区的青年人失业率高达30%，许多人就是因为去了德国南部才找到了工作。

她形容欧洲目前的基本经济政策是正确的，为希腊和西班牙制定的政策也不是她一个人的主意，而是经过国际货币基金组织、欧洲中央银行和欧洲联盟共同确定的政策。

她说，政策正在实施之中。欧洲必须确定：我们如何养活自己？我们能出产什么？如何避免繁琐的行政管理？如何加强贸易？