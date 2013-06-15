土耳其警察驱散伊斯坦布尔示威者

Image caption 防暴警察对格兹公园的抗议者使用高压水柱。

土耳其防暴警察用催泪瓦斯和高压水柱驱散占据伊斯坦布尔格兹公园的抗议者。

警察还拆毁抗议者在公园内设立的帐篷。

据报，一些抗议者在警方行动中受伤，部分人撤到附近一个酒店里。

当地居民纷纷到阳台上或在窗户外敲打锅盆，汽车司机则按喇叭表示对抗议者的支持。

驱散公园抗议者行动之后不久，据报伊斯坦布尔和安卡拉又有众多抗议者上街示威，呼喊反政府口号，但随即又遭到警方的武力驱散。

最后警告

将伊斯坦布尔市中心塔克西姆广场旁边的格兹公园改建为购物中心的计划导致这一波广泛的反政府骚乱，抗议者扬言要继续占据公园，直到当局答应他们的要求为止。

在警方采取行动的几个小时之前，土耳其总理埃尔多安警告抗议者在他领导的正义与发展党星期日举行集会之前撤离这个地区。

埃尔多安在安卡拉的一次讲话中说，“如果塔克西姆广场抗议者没有撤离，安全部队知道如何清理广场。”

“继续占据格兹公园已经没有道理，因为现在该计划已经交由法院审理。”

埃尔多安还指责这些抗议行动是反对他的有组织计划的一部分。

（编译：陈书敏 责编：立行）