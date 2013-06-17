斯诺登：G20峰会英国监听外国政要通讯
- 2013年 6月 17日
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英国主持召开G8峰会前夕，英国《卫报》援引美国前中情局雇员斯诺登出示的文件显示，在2009年于伦敦举行的两次G20峰会期间，英国情报机构监听了与会外国官员的通讯。
外国官员还被引诱使用英国情报机构设立的虚假网吧。在那里，他们的电邮通讯遭到拦截。
英国情报机构使用的监听手段包括：建立峰会网络，用电邮拦截程序、键盘记录软件对外国代表使用的电脑进行监视。
渗入外国代表黑莓手机的安全系统，监视他们的电子邮件信息与电话交谈。
被监听的对象甚至包括南非、土耳其等英国的长期盟友。
获英政府批准
文件显示，监听行动获得了当时布朗政府的批准，有关外国代表团的情况简报被递交给英国政府的部长级官员。
负责监听的英国政府通讯总部（GCHQ）是美国国安局的兄弟机构，负责为英国政府和军方提供信息情报。
这一爆料再次引发了对情报机构监控范围的激烈辩论。
这一内幕的披露正值英国即将主办G8峰会前夕，所有与会八国都参加了2009年的G20峰会。
预计，参加此次G8峰会的外国领导人将要求英国首相解释：他们为什么会成为监视目标？类似行动是否将在此次峰会重演？
编译：沙漠 责编：伊人