朝愤怒回应金正恩赠送希特勒自传报道

Image caption 报道称金正恩要求官员从第三帝国汲取经验

朝鲜“脱北者”主办的一个新闻网站声称朝鲜最高领导人金正恩在自己生日时向高级官员赠送德国纳粹领导人希特勒的著作，引起朝鲜当局的愤怒。

这个名叫国际新焦点（New Focus International）的网站引述一位在中国的匿名朝鲜官员的话说，金正恩在今年1月份向朝鲜高级官员赠送了希特勒的著作《我的奋斗》。

朝鲜人民安全部通过官方的中央新闻社发表声明，形容这些脱北者是“人渣”，试图通过这样的抹黑行动“阻止朝鲜的进步”。

声明还说，这些脱北者受到了美国和韩国的利用。

“运用于实际当中”

德国纳粹领导人希特勒于1924年在狱中撰写《我的奋斗》，在书中描述了自己早年的生活，宣扬了种族主义的观点。

国际新焦点网站引述匿名朝鲜官员的话说，“金正恩谈到了希特勒在一战战败之后的短时间内重建德国的历史，要求官员们深入研究第三帝国经验，并且要求在实践中加以利用。”

朝鲜人民安全部发表的声明不仅严厉谴责了发布这一消息的脱北者，还声称要“从肉体上消灭这些犯下叛国罪行的可耻人渣”。

自从1950年代以来，据估计一共有大约两万名朝鲜人逃到韩国。

但是，逃离朝鲜是一个非常危险的行动，遭到遣返的人员往往受到严厉的惩罚。

（编译：跃生 责编：李莉）