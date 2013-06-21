哥斯达黎加叫停中国投资炼油厂改建项目

Image caption 习近平与哥斯达黎加总统钦奇利亚曾共同出席了为莫因炼油厂提供贷款协议的签字仪式。

哥斯达黎加政府表示，由中国提供巨资改建该国唯一一家炼油厂的工程已被叫停。

哥斯达黎加政府说，当局得知完成改建工程“可行性报告”的公司隶属于改建工程投资方中国石油天然气集团公司（中石油）公司，此举违反了有关规定，因此项目被叫停。

据悉，整个新炼油厂的改建工程投资约为15亿美元，中国方面提供了主要的改建资金。

“项目叫停”

哥斯达黎加主审计长办公室在官方网站发布声明说，负责有关可行性报告实施的“中国环球工程公司”与中石油公司有关，此举是“被禁止的”，“违反了合同规定”。

中国环球工程公司国际部发言人在接受BBC中文网采访时表示，他不清楚有关报道，有关项目暂停的消息尚未得到确认。但他承认该公司隶属于中国石油天然气集团公司，即中石油。

在问到哥炼油厂改建项目的可行性报告时，这位不具名的发言人表示，中国环球工程公司是通过竞标获得炼油厂改建工程的“可行性研究”项目。

他透露说，如果是中国业主招标，他们一般进行技术性和经济性评估，环保评估是单独完成。但他对哥斯达黎加炼油厂改建项目是否包括环保评估的具体情况不太清楚。

路透社引述哥斯达黎加主审计长办公室调查室主管坎波斯说，“我们发现该项目违反了合资公司协议的其中一个条款，因为该项目的可行性研究，是由与中国国营石油公司有关的一家公司完成，而这是双方公司在签署协议时明确禁止的”。

炼油厂改建

位于利蒙港的莫因炼油厂是个陈旧的小型炼油厂，目前的炼油能力是每天1.8万桶。改建工程完成后，炼油能力将提升至每天6.5万桶。

中国新华社曾在今年1月报道称，哥斯达黎加国家石油公司（哥石油）与中石油合资建设的炼油厂将在今年动工建设。

中国国家主席习近平在6月3日访问哥斯达黎加时，与钦奇利亚总统共同出席了为莫因炼油厂提供贷款协议的签字仪式。据悉，中国国家开发银行将向中哥合资炼油股份有限公司提供9亿美元用于莫因炼油厂该扩建项目。

中国《第一财经日报》不久前引述哥石油公司经济和财务研究办总监索雷拉说，除了中国国家开发银行的贷款外，其余资本金由组成该公司的两大股东中石油和哥石油共同承担。

哥斯达黎加环境部长卡斯特罗已要求哥石油公司修改炼油厂的改建计划，并在半年内提交新的改建方案。

美联社引述当地媒体说，在哥政府宣布有关决定后数小时，哥石油公司总裁克莱尔宣布辞职。

2007年，哥斯达黎加断绝与台湾的外交关系并与中国建交。不久，哥斯达黎加要求中国帮助改建该国的炼油厂。

炼油厂改扩建工程在哥斯达黎加国内亦引起不少争议。一些经济学家和政界人士对中国公司完成的可行性报告提出了质疑，并称改建炼油厂需要耗费巨资，当局应当将有关资金用在寻找替代能源上。

哥斯达黎加政府表示，有关协议只表明炼油厂改建工程可以获得信用贷款，政府已要求国立大学对项目进行分析，以决定项目的可行性。

（撰稿：萧尔，责编：伊人）