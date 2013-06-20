保护生态 韩国两大航空公司停运鱼翅
- 2013年 6月 20日
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韩国的两大航空公司大韩航空和韩亚航空周四(20日)宣布，响应全球拒吃鱼翅的运动，他们决定停止鱼翅货运服务。
航线涵盖45个国家的大韩航空在声明中说，该公司加入保护生态系统的行列，已于这个月10日起停止载运鱼翅。
韩亚航空的发言人也告诉法新社，该公司已经决定停止运送鱼翅。不过，她没有说明，这项措施将于何时实施。
韩国境内的许多饭店和中餐馆都提供鱼翅汤，在公司聚会和结婚喜宴上，鱼翅也成为主菜。
由于鱼翅交易，大批鲨鱼持续遭到杀害。根据联合国世界粮农组织，人类每年扑杀约1亿条鲨鱼，主要就是为了获取鱼翅。
在大韩航空与韩亚航空之前，亚洲已有一些航空公司停止鱼翅的货运服务，例如香港国泰航空去年9月就已加入行列。
（编译/责编：路西）