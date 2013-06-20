慈善组织：提防黑客遥控电脑镜头偷窥

Image caption 网络摄像头在闲置的时候应该被盖住，因为黑客可能会用它窥视

一个慈善组织建议，网络摄像头在闲置的时候应该被盖住，因为黑客可能会用它窥视。

儿童福利慈善机构“国际儿童网络”(Childnet International) 表示，网络摄像头在不使用的时候应该断开连接，少年儿童不应该把网络摄像头放在卧室或其他隐私处。

BBC广播5台的节目调查发现，在许多网站上黑客交换他们通过这种窥视手法拍摄的图片和录像。

警方发言人说，那些用网络摄像头窥视的黑客应该被起诉。根据“滥用电脑法案”，未经授权侵入个人电脑是一种犯罪。

英国下院内政事务委员会主席瓦斯敦促学校教师向学生讲解使用网络摄像头的危险，并且敦促制造商为了客户的安全做出改进。

不过一些专家对网络摄像头被黑客控制偷窥的广泛程度表示怀疑，他们强调防病毒软件能够在防止黑客偷窥中发挥重要作用。

（编译：蒙克 责编：路西）