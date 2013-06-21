冰岛政府拒绝评论是否会政治庇护斯诺登

Image caption 斯诺登原本担心冰岛可能无法抗拒来自美国的压力，所以选择先到香港。

冰岛政府官员说，目前谈论是否给予披露美国监控民间通讯内幕的斯诺登政治庇护还为时过早。

该国内政部的官员向路透社表示，如果要向冰岛提出庇护申请，申请人必须在冰岛而且要亲自办理。

官员说，目前谈论“要是斯诺登真的抵达冰岛，冰岛是否会给予斯诺登政治庇护？”的问题是“为时过早”。

不过有冰岛的律师表示，其实在境外申请政治庇护也是有前例可循，他并已故的美国籍国际象棋（西洋棋）大师菲舍尔为例。

菲舍尔因为1992年到当时受到制裁的南斯拉夫比赛而被美国政府以逃税和违反制裁规定罪名通缉。

2004年，日本当局逮捕菲舍尔，美国提出引渡要求，但是菲舍尔向冰岛申请庇护，取得公民待遇、2005年到冰岛定居。

本周五，一名属下企业是爆料网站--维基解密合作伙伴的冰岛富商斯古维逊说，已经备妥包机、随时可以到香港接斯诺登前往冰岛。

但是斯古维逊也表示，若没有取得冰岛政府的事先同意，斯诺登不太可能冒险离开香港、启程前往冰岛。

（编译：威克，责编：路西）