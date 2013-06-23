巴游客血案11人遇难 一名中国人幸存

Image caption 南迦峰海拔8126米，风景如画，每年夏季有不少登山者和游客前往。

巴基斯坦北部克什米尔枪手袭击登山客血案中11人丧生，1名中国人幸存。

巴基斯坦塔利班告诉BBC，他们对袭击负责，目的是报复该组织二号头目今年5月在怀疑是美国无人驾驶飞机空袭中丧生。

该组织还声称他们将继续袭击外国人。

稍早，有报道称逊尼派穆斯林激进组织真主旅声称对袭击负责。

袭击

袭击中遇难者的国籍尚未得到全部证实，但警方和巴基斯坦内政部已经证实，死者中包括2名中国人，1名美籍华人，1名尼泊尔人和1名巴基斯坦人。

据信死者中还包括乌克兰人。一名中国游客幸存。

当地一家旅行社说，这些遇难者原来计划今后几天去登南迦峰。

约20名据称穿警察制服的枪手周六夜里当地时间22：45分冲进位于南迦峰脚下的一家酒店。

他们捆绑住酒店员工，威胁他们不许报警，搜走了外国游客的钱财及护照后将他们枪杀，周日凌晨01：00左右离开。

有一名酒店员工在凶手离开现场6小时后挣脱绑索报警。

外国人

吉尔吉特-伯尔蒂斯坦地方政府一名顾问告诉BBC，该地区目前据信还有20-25名登山者，当局已经派直升飞机前去寻找并把他们接出来。

南迦峰是喜马拉雅山脉的一部分，海拔8126米，每年6-7月有不少游客和登山者。

事发当地官员说，那个地区极为偏僻，交通不便。

他们分析说，袭击者训练有素并有周密的计划；那个地区可以从三面出入，但每条路都要步行两天。

过去逊尼派穆斯林曾在这个以什叶派穆斯林为主的地区发动袭击，但主要是在公路上拦劫长途汽车。

吉尔吉特-伯尔蒂斯坦是克什米尔地区的一部分，北部与阿富汗瓦罕走廊和中国新疆喀什地区接壤。

据新华社报道说，中国驻巴基斯坦大使馆正同巴方有关部门联系，以获取更多信息。

巴基斯坦总统扎尔达里和总理谢里夫对血案表示谴责。

（编译 郱书 责编 郁兰）