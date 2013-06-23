中国称尊重香港依法处理斯诺登事件

Image caption 斯诺登已抵达莫斯科，或将途经古巴前往委内瑞拉。

美国国家安全局前雇员斯诺登离开香港，飞抵莫斯科之际，中国表示尊重香港依法办事。

中国外交部就斯诺登搭乘班机离开香港前往俄罗斯一事回应说，中方已看到有关报道，尚不了解具体情况，将继续关注有关进展。

中国同时表示，香港是一个法治社会，根据《香港特别行政区基本法》和“一国两制”原则，中国一贯尊重香港特区政府依法办事。

在回应有关美国曾经对中国电信运营公司和清华大学进行网络攻击一事上，中国外交部表示对此严重关切，“这再次证明中国是网络攻击的受害者；我们已就此向美方提出交涉”。

中国重申，反对一切形式的网络攻击，并“愿本着相互尊重的精神，与国际社会积极加强对话与合作，共同维护网络空间的和平与安全”。

因对外公布美国秘密外交通信而闻名的“维基解密”（WikiLeaks）网站发表声明称，他们现在是斯诺登的代表，并安排他经莫斯科前往第三国。

维基解密表示，斯诺登将“通过安全途径前往一个民主国家，以便寻求政治避难” 。

BBC在香港记者沙磊表示，斯诺登的到来使香港特区政府头痛—很多人认为香港应该保护他，但同时却面临来自美国的外交压力。

官方说法是，由于美国给香港特区政府的引渡文件手续不全，导致无法阻止斯诺登成功离开香港。

有人猜测，香港特区政府对斯诺登采取讨巧的办法，同时可能也感到来自北京的压力。

沙雷分析，如果此案进入香港特区的独立司法系统之后，很可能出现斯诺登被“交出”这样的结果，这可能是中国不愿意看到的结局。

（编译：高志强，责编：郁兰）