大批记者中“空城计”斯诺登行踪成迷

Image caption 航班起飞了，斯诺登的座位却是空着的......

美国国家安全局前雇员爱德华·斯诺登飞抵莫斯科后

行踪成迷，外界纷纷揣测他现在身处何处。

正在厄瓜多尔驻伦敦使馆内避难的维基解密创始人阿桑奇此前证实，斯诺登身体健康，处境安全，但拒绝透露详情。

周日离开香港的斯诺登抵达俄罗斯首都莫斯科后，俄罗斯官员说，他周日夜间在莫斯科机场的简易旅馆内等待下一程。

他在维基解密活动人士莎拉·哈里森的陪同下，原本乘搭俄航周一的航班，前往哈瓦那。航空公司方面也证实他已经登机，确认了座位。

但是当大批记者跟踪他上了这一航班后，却发现他的座位是空着的。飞机起飞前，俄罗斯国际文传电讯社引述一名保安官员和俄航消息来源说，斯诺登并未登机，不在这架飞往哈瓦那的航班上。

文传电讯社还引述另一了解内情的消息来源说，斯诺登很有可能已经搭乘不同的航班离开了俄罗斯。

不过，知道这一消息的记者们已经来不及下飞机，只好继续这一长达12小时而且不会有什么收获的旅程。

消息来源还说，俄罗斯没有拘捕或遣返斯诺登的权力，因为他并没有正式入境俄罗斯。

让斯诺登的行踪更添神秘色彩的是，俄罗斯新闻社引述匿名的特工部门“老手”的话说，斯诺登可能在俄罗斯或者其他前苏联加盟共和国获得庇护。

该消息人士说，在俄罗斯或其他前苏联加盟共和国内避难比在临近美国的厄瓜多尔安全多了。而且，斯诺登所知道的情报太多了，俄罗斯不会这么轻易就让他走。

（编译：郁兰 责编：路西）